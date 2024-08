L'AEM demana 100.000 euros a la Paeria de Lleida per al seu femení

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, es van reunir ahir amb el president de l’AEM, Paco García, i el membre de la junta directiva Lluís Sans, a la Paeria.

Durant la reunió, el club lleidatà va demanar una ajuda de 100.000 euros de cara a la pròxima temporada per als dos primers equips femenins, atès que considera que “l’AEM ja no pot considerar-se un equip de base, sinó que és un club professional, amb un pressupost de 900.000 euros i que mereix tenir un suport important”, va declarar a SEGRE el president del club, Paco García.

El dirigent va deixar clar que la demanda és “només per al primer equip femení i el filial, que està a Tercera RFEF”, i també va revelar que, a canvi, l’AEM ha proposat fer-se càrrec del manteniment del Recasens i costejar el canvi de la gespa arficicial, la qual cosa l’entitat considera imprescindible.“Som conscients que el manteniment costa molts diners a l’ajuntament i també que la gespa s’ha de canviar de forma imminent, per això proposem fer-nos-en càrrec”, va afegir García, ja que la Federació exigeix jugar en una gespa artificial que tingui com a màxim vuit anys d’antiguitat i el del Recasens ja sobrepassa l’esmentat límit, tot i que aquest any encara podrà acollir partits gràcies a un informe de qualitat entregat a la Federació.

Per a aquesta última temporada, el club va rebre un total de 45.000 euros de la Paeria, 20.000 dels quals estaven destinats als primers equips femenins. Tanmateix, el president va destacar que “la base és una cosa que es porta pràcticament sola”. “On necessitem suport és en el femení”, va insistir García, que en última instància va apuntar que “si veiem que no tenim l’ajuda necessària, ens veurem obligats a vendre la plaça. No podem estar en una ciutat que no ens vol”.

D’altra banda, el club també té previst presentar l’aval per completar la inscripció a Primera RFEF Femenina i a Tercera RFEF amb el filial la setmana que ve, després que la Federació anunciés ahir que la competició començarà el cap de setmana del dia 8 de setembre, tot i que encara queda pendent sortejar el calendari.