L'Atlètic Lleida crea el trofeu Indíbil i Mandoni, amb el Nàstic com a primer rival

L'Atlètic Lleida ha presentat en societat el Trofeu Indíbil i Mandoni, que celebrarà la seva primera edició aquest 14 d'agost, amb un rival de renom com el Nàstic de Tarragona com a equip convidat. El trofeu neix amb la intenció de ser la cita anual per a presentar l'equip davant l'afició i també té un marcat caràcter benèfic, ja que aquesta primer edició anirà a benefici de la Fundació Aspamis.

Precisament, la seu de la fundació a Torrefarrera ha acollit la presentació del nou trofeu, que s'emmarca dins la intenció del club de "seguir creixent en tots els sentits", segons ha expressat el seu director esportiu, Xavi Bartolo, que ha posat en relleu la voluntat que l'Indíbil i Mandoni sigui una cita "que ens identifiqui cada temporada com a club i també representi la ciutat".

Josep Maria Oromí, president de l'Atlètic Lleida, ha ampliat que "la nostra intenció és que el torneig sempre mantingui aquest caràcter benèfic i cada any veurem quina entitat és la beneficiària". Sobre aquesta primera edició, el president ha anunciat que l'entrada al partit serà gratuïta i que les aportacions benèfiques seran voluntàries i es realitzaran al punt d'accés d'entrada al Ramon Farrús.

La col·laboració entre l'Atlètic Lleida i Aspamis es va iniciar en el marc de l'equip Genuine del club, on hi juguen fins a set residents del centre de Torrefarrera. Precisament, Oromí ha destacat que l'equip Genuine i el nou torneig van de la mà "en la tasca d'acció social que el club també té com a finalitat".