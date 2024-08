Barça i Madrid se citen en el clàssic de pretemporada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Barcelona i Madrid s’enfronten aquesta pròxima matinada (1.00) al Meadowlads Stadium de Nova Jersey en el tradicional clàssic estiuenc de pretemporada, que aquest any estarà marcat per ser el primer duel a les banquetes entre Hansi Flick i Carlo Ancelotti, amb algunes de les figures dels dos equips encara de vacances. El conjunt blaugrana es va estrenar a la gira amb un empat a dos davant del Manchester City i tindrà Jules Koundé com a principal novetat.