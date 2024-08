L'Hiopos Lleida lliga el base Dee Bost, del Galatasaray

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida ha arribat a un principi d’acord amb el base nord-americà Dee Bost, de 34 anys i 1,88 metres d’altura, que atresora una llarga experiència al bàsquet europeu i que arriba procedent del Galatasaray turc, on aquesta passada campanya va jugar al costat precisament del seu compatriota Corey Walden, amb el qual, en cas de tancar-se l’acord definitivament, tornarà a compartir vestidor, ara al Barris Nord. Totes dos parts han acordat ja els termes econòmics per una temporada, pendent només de la firma.

Bost, que no ocuparà plaça d’extracomunitari al tenir la nacionalitat búlgara, completarà d’aquesta forma la direcció de l’equip de Gerard Encuentra al costat de l’esmentat Walden i Rafa Villar, i tanca el perímetre de l’equip, al qual ara falten només tres pivots. Abans de recalar al Galatasaray, on va afrontar la seua segona etapa a la lliga turca després de jugar al Trabzonspor (2014-2015), el base nascut a Charlotte va militar en equips de primer nivell europeu com l’AS Mònaco, en dos etapes diferents (2016-2017 i 2019-2021), Žalgiris Kaunas (2017), Khimki (2018-2019) i ASVEL Basket (2023), amb alguns dels quals a l’Eurolliga.El base nord-americà, que va jugar amb Bulgària la classificació per a l’Eurobàsquet 2017 i que actualment està disputant la Lliga de Veneçuela amb el Trotamundos, ha jugat aquesta passada campanya 24 partits amb el Galatasaray en la competició domèstica, fent 12,9 punts, 4,8 rebots, 5,5 assistències i una valoració de 13,4 en els gairebé 30 minuts que va disputar de mitjana, mentre que a la Champions League europea va firmar unes mitjanes de 8,5 punts, 3,2 rebots, 4,2 assistències i 7,1 de valoració.