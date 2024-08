L'ugandès Cheptegei es penja l'or de 10.000 metres amb rècord olímpic

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ugandès Joshua Cheptegei, plusmarquista mundial de 10.000 metres, va donar una autèntica lliçó tàctica i de poder físic per emportar-se la primera medalla d’or de l’atletisme en pista als Jocs de París, en els quals a més va batre el rècord olímpic amb un temps de 26:43.14. Cheptegei, de 27 anys, es va treure l’espineta que li va deixar la final dels 10.000 metres a Tòquio, on va ser segon, i en un estadi de França abarrotat, amb gairebé 80.000 espectadors, va aconseguir aixecar els braços de campió al completar una carrera molt ràpida que es va decidir en l’última volta. Quan va sonar la campana, l’ugandès va buscar el buit i es va posar primer per canviar el ritme de la gambada i obrir bretxa en la penúltima recta.

Tots van provar de seguir-lo però cap no va aconseguir arribar a la gambada de l’ugandès, que va parar el crono en 26:43.14, rècord olímpic. Segon va ser l’etíop Aregawi amb 26:43.44 i tercer el nord-americà Fisher, que va estar imperial per emportar-se el bronze amb 26:43.46. El representant espanyol, Thierry Ndikumwenayo, va batre el rècord d’Espanya de la prova (26:49.49) amb un novè lloc.

D’altra banda, Ana Peleteiro es va classificar per la via ràpida per a la final del triple salt, on parteix com una de les favorites. La gallega va segellar l’accés en el primer intent, en què va saltar 14.36 metres.