Adeu de Tsunoda en vuitens

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La participació de la judoka lleidatana Ai Tsunoda i de tota la delegació espanyola de judo a París va acabar ahir amb una derrota en vuitens de final del certamen per equips mixtos davant de la totpoderosa Japó, que va vèncer en el desempat per 4-3 i va acabar proclamant-se subcampiona després de caure a la final davant de França. El combinat estatal va vorejar la sorpresa davant del conjunt nipó, forçant l’empat a tres en els sis combats estipulats, gràcies, en part, al triomf d’Ai Tsunoda davant de Rika Takayama en el punt d’or, malgrat que la lleidatana va competir en categoria +70 kg, quan el seu pes és el de -70 kg.

Tanmateix, en el desempat, elegit per sorteig, Espanya va tenir mala sort en l’aparellament i Cristina Cabaña, com a representant del pes -70 kg, va encaixar un ippon per part de Miku Takaichi en el punt d’or i va perdre la contesa.Al Champ de Mars Arena, aquest certamen va ser el més matiner del dia. Els judokes d’Espanya van firmar un triomf ràpid (4-0) davant l’Equip Olímpic de Refugiats en setzens, tant que Tsunoda no va haver ni de sortir a lluitar. Però després va arribar el veritable obstacle, els vuitens de final davant del Japó. Després de quatre lluites, Espanya perdia per 3-1, amb un únic triomf de Salvador Cases i les derrotes d’Ariana Toro, Cristina Cabaña i Tristani Mosakhlishvili.Tsunoda, que a la competició individual va fregar la medalla de bronze, s’ho jugava al tot o gens davant de Takayama. El duel es va decidir en el punt d’or després d’un 0-0 en el temps reglamentari, i Tsunoda es va emportar el punt després que la japonesa rebés el seu tercer shido per passivitat, col·locant el 3-2 global, que es va convertir en empat a tres amb el triomf de Nikoloz Sherazadishvili, en +90 kg. Tanmateix, el Japó es va emportar el triomf en el desempat, per la qual cosa Tsunoda i el seu equip van acabar la seua participació olímpica en vuitens.