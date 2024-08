Pecco Bagnaia cau i Jorge Martín ajusta el Mundial

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Enea Bastianini (Ducati) va aconseguir ahir la seua primera victòria de l’any en la prova esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, en la qual Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) i el lleidatà Marc Márquez (Ducati) van acabar caient. Jorge Martín (Ducati) va ser segon, davant d’Aleix Espargaró (Aprilia), i va retallar el seu desavantatge en el Mundial respecte a Bagnaia a un punt. A pesar que Espargaró havia estat el més ràpid dels entrenaments, tant Bagnaia com Martín van intentar superar l’autor de la pole, un objectiu que van aconseguir ambdós, malgrat que abans d’acabar el gir inicial Bastianini es va posar segon. Martín es va posar al capdavant davant de Bastianini, Espargaró i Bagnaia, en tant que darrere a Marc Márquez se li va aixecar massa la roda de davant i no va poder guanyar cap posició en els metres inicials, encara que abans de concloure el primer gir va aconseguir superar tant Brad Binder (KTM) com Pedro Acosta (KTM). En el tercer gir, Bagnaia va firmar la volta ràpida, però al començament del següent, al revolt 4, el líder del Mundial se’n va anar a terra quan intentava caçar els pilots capdavanters. Bastianini va intentar superar per primera vegada Martín en la cinquena volta, però el madrileny l’hi va tornar gairebé immediatament, encara que abans de concloure aquest gir l’italià va aconseguir el seu objectiu de posar-se al capdavant. A poc a poc, Bastinini va demostrar ser el més fort, deixant enrere Martín i amb un Espargaró al qual va costar mantenir-se a rebuf. A menys de tres voltes per al final es va produir un nou contratemps, protagonitzat per Marc Márquez, que se’n va anar a terra al revolt 16 al perdre adherència al tren davanter. Espargaró va firmar prèviament el rècord de Silverstone i una nova pole en la seua carrera. El van seguir Bagnaia, Bastianini, Martín i Àlex Márquez, que sortirà cinquè. Marc ho farà des de la setena posició, darrere de Binder.

Pecco carrega contra Marc: “És una situació ridícula i així seguirà”

“M’ha saltat l’adhesiu del patrocinador del casc i se m’ha posat davant dels ulls. Qui ha de fer aquesta feina no l’ha fet bé. Tampoc m’ha agradat veure una altra vegada tants pilots en aquesta situació (esperant roda), perquè som de MotoGP, els més ràpids del món, i som aquí perquè hem fet coses sols. No ho entenc. Aquesta situació és ridícula i continuarà sempre així si algú no hi diu alguna cosa. És ridícul, també per a la gent que ens mira”, va dir Bagnaia assenyalant Marc Márquez. “Serà una carrera de tirar fort. L’Aleix va ràpid, el Martín, l’Enea i jo. Som els més ràpids i ho hem tornat a demostrar”, va afegir el líder del Mundial.