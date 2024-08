El Barça guanya el clàssic als EUA

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un magnífic Pau Víctor, amb un doblet, va ser l’estrella en la victòria per 2-1 del Barcelona contra el Reial Madrid en un amistós disputat a l’àrea metropolitana de Nova York i marcat per una tempesta elèctrica que va obligar a suspendre el partit durant més d’una hora. El clàssic va començar a les 19.00 hores, com estava previst, però després de tan sols 11 minuts diputats es va aturar per una amenaça de tempesta. Jugadors i aficionats es van refugiar i el matx no es va reprendre fins a les 20.30 hores. La pluja anava i venia però el duel ja no es va interrompre. Per compensar el retard, el descans només va durar cinc minuts. Més enllà del temps, el Barça va encadenar el quart triomf en quatre amistosos als EUA davant del Madrid després del 3-2 a Miami del 2017, l’1-0 a Las Vegas del 2022 i el 3-0 a Dallas del 2023. A més, Hansi Flick es va quedar la victòria en el seu primer clàssic i Pau Víctor es va consolidar com el gran protagonista de la pretemporada blaugrana fins al moment. Ja porta tres gols en aquesta gira després del que va aconseguir contra el Manchester City. En un duel amb moltes figures d’ambdós equips encara absents, van tornar a sortir a col·lació els joves blaugrana i un d’ells, Álex Valle, va col·locar una centrada a cama canviada des de la dreta, Lewandowski la va trobar al segon pal i la va deixar amb safata perquè Pau Víctor només hagués d’empènyer-la (1-0). Després del descans, Víctor va tenir una altra ocasió per segellar el 2-0, que va arribar en el 54, en una altra gran centrada de Valle (2-0). L’atac madridista va millorar amb l’entrada de Vinícius, que va debutar a la pretemporada, encara que l’únic gol madridista va ser obra de Nico Paz a la sortida d’un córner.

Hansi Flick deixa la porta del primer equip “oberta” als joves

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, va elogiar Pau Víctor després de la victòria contra el Reial Madrid i va deixar oberta la porta del primer equip tant per al davanter com per a altres joves de la plantilla que s’hi puguin fer un forat. “Veurem [si Pau Víctor es quedarà al primer equip aquest any], però dos partits i tres gols no està malament...”, va dir amb un somriure en roda de premsa. “Sap com marcar gols i això també és bo per a un davanter, així que veurem el que succeeix. És el mateix per a cada jugador: la porta està sempre oberta per al primer equip”, va afegir. Flick es va estrenar amb triomf a la banqueta blaugrana en un clàssic, però va subratllar que el més important en aquests amistosos és veure que l’equip creix. “És un clàssic i per a tothom és un gran partit, és una cosa genial jugar contra el Reial Madrid, també per a nosaltres com a entrenadors. Però estem en pretemporada i el que volem veure és el desenvolupament”, va argumentar. En aquest sentit, l’entrenador va considerar que hi va haver una millora respecte al partit contra el Manchester City. “És molt bo veure això. Som compactes, una unitat, vam defensar bé. Però al final és estil Barça quan tenim la pilota. És realment bo veure el que estan fent els jugadors amb la pilota”, va explicar. No obstant, el preparador alemany va lamentar els moments en els quals el seu equip no va aplicar la pressió sobre la bimba, una cosa que va qualificar com “un problema”, i va assenyalar que estan enfocats a poder pressionar durant els 90 minuts.