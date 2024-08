Dos nous rècords del món tanquen la natació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El nord-americà Bobby Finke va guanyar ahir la prova del 1.500 metres amb un temps de 14:30.67, aconseguint un nou rècord del món de l’especialitat, amb un altre rècord mundial per al relleu 4x100 estils femení dels Estats Units, mentre que la sueca Sarah Sjöström va afegir un nou or al seu palmarès amb el 50 lliure. L’última jornada de natació a La Défense Arena de Nanterre va deixar aquests dos rècords mundials, per a un total de 4 en natació.