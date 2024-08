Jon Rahm frega l'or en golf però acaba cinquè

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Jon Rahm va acariciar ahir la medalla d’or en el torneig masculí de golf, però va sucumbir en la recta final i se’n va anar amb un cinquè lloc de Le Golf National. Amb un recital de joc, el lleó de Barrika va arribar a liderar el torneig amb quatre forats d’avantatge a falta de vuit amb fins a sis birdies en els deu primers. En aquell moment comandava la taula amb quatre impactes de marge sobre el japonès Hideki Matsuyama i el britànic Tommy Fleetwood.

Però Rahm, que va arribar als Jocs embalat després de firmar al Regne Unit el seu primer títol en el LIV Golf, es va enfonsar en el moment decisiu. Va encadenar bogeys als forats 11 i 12 i va agregar un triple bogey al 14 per, ja descentrat, despenjar-se definitivament de la lluita.El nord-americà Scottie Scheffler va exercir de número u mundial per, amb una espectacular targeta de 62 cops (9 sota par), guanyar la medalla d’or. La plata va ser per al britànic Tommy Fleetwood i el bronze per al japonès Hideki Matsuyama.