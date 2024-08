L'AEM cau en el primer test

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’AEM es va estrenar ahir en pretemporada amb una derrota ajustada davant del nou Llevant Badalona (1-0), un dels projectes que volen assolir les cotes més altes de la Lliga F després de deixar enrere la seua etapa com a Levante Las Planas a Sant Joan Despí. Tanmateix, va tenir seriosos problemes per generar atacs davant d’un equip lleidatà que es va mostrar molt sòlid en defensa, com és habitual els últims temps, malgrat els notables canvis a la plantilla. Finalment, es va emportar la victòria gràcies a un gol de Cubedo en el minut 90 a la sortida d’un córner, que va ser una de les poques ocasions que va concedir l’equip lleidatà, en el qual van debutar els 10 fitxatges i també va comptar amb la participació de sis jugadores del filial. Rubén López va treure quatre reforços en l’onze inicial (Atiq, Inés, María Lara i Gestera), que van completar les joves del filial Laia Ojeda i Ciurana, en l’habitual formació de 4-2-3-1. El conjunt lleidatà es va trobar còmode en defensa, sense concedir ocasions, però va tenir moltes dificultats per generar perill davant de la porteria rival.

Així, la primera meitat es va tancar sense gairebé ocasions i una altra participació d’una jugadora del filial, Ari Bosch, que va substituir Loba a la mitja hora. L’andalusa va ser l’única de l’onze inicial que va repetir després del descans, ja que Rubén López va treure un onze totalment nou per a la segona part, amb els altres sis fitxatges i la jove del filial Abril Francés en punta. A més, també van tenir minuts Helena i Ainara en el tram final. Amb les cares noves, el conjunt lleidatà va trobar més vies de sortida, encara que va mantenir la imatge seriosa enrere, tot i que la meta María Mon va haver d’intervenir més que Laura Martí a la primera part. La portera lleonesa va haver d’intervenir en una rematada perillosa després d’una centrada lateral en el minut 65 i, cinc minuts després, també va resoldre una altra ocasió de perill de les barcelonines, a la sortida d’un córner. El Llevant Badalona, que va comptar amb la majoria dels fitxatges que han augmentat el nivell de la plantilla respecte a la de les passades temporades, només va poder emportar-se la victòria amb un gol de Cubedo, fruit d’un altre córner en el minut 90 (1-0), encara que pocs minuts abans el conjunt lleidatà va tenir l’ocasió més clara d’avançar-se. La punta Abril Francés va rebre una bona passada de Marina, però no va poder definir amb encert per trobar porteria.

Rubén López: “És un bon punt de partida”

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va declarar a SEGRE que “les sensacions del primer partit són molt positives i són un bon punt de partida per al que ve”. “És molt bo mostrar-se amb aquesta imatge tan sòlida darrere ja des d’un inici, més contra un equip que té tanta qualitat, perquè sabem que costa molt marcar gols i la defensa ha de ser el nostre fort”, va afegir el tècnic de les lleidatanes, que també va valorar haver pogut comptar “amb totes les jugadores del primer equip”, més enllà de les tres que s’estan recuperant de lesions de llarga durada: Laura Fernández, Jeni i Mariajo.Sobre el desenvolupament del matx, Rubén López va apuntar que “a la primera part hem estat molt sòlides al darrere, però ens ha faltat molta tranquil·litat amb la pilota als peus i també ens ha faltat una mica a nivell físic per poder anar a pressionar a dalt en un camp tan gran com aquest”. Tanmateix, va considerar que “a la segona sí que hem millorat bastant, hem pogut apretar millor a dalt i generar més atacs”, la qual cosa va permetre que l’equip lleidatà ataqués més. El segon amistós de les lleidatanes serà dimecres, al camp de l’Europa, de Segona RFEF.