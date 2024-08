L'Emili Vicente torna a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida CF va vèncer ahir l’Andorra (1-2), gràcies als gols d’Adri Gené i Unai Garcia, i es va proclamar vencedor de la sisena edició del trofeu Emili Vicente, en memòria de qui va ser entrenador del club. Per primera vegada es va celebrar fora de Lleida, a causa de les obres de canvi de gespa del Camp d’Esports.

Tanmateix, l’organitzador és el rival que més vegades ha participat en el torneig, amb un total de quatre comptant la d’ahir, ja que va ser l’últim equip que va entrenar Emili Vicente. L’equip del Principat mai ha pogut sortir vencedor del trofeu, que el Lleida ha guanyat en cinc de les sis ocasions, ja que només el va deixar escapar l’any passat, davant del Cornellà.El conjunt lleidatà va mostrar ahir de nou una imatge molt seriosa davant d’un rival de més categoria, malgrat veure’s darrere en el marcador de bon començament. El local Álex Calvo va enfilar una diagonal en direcció a l’àrea lleidatana i va definir al pal llarg, fent impossible l’estirada d’Iñaki per avançar els locals en el minut 4 (1-0). Just després, els lleidatans van tenir una ocasió per empatar, en una falta lateral que Marc Fuentes va rematar malament malgrat estar sense oposició. Els de Marc Garcia van trobar la manera de generar més perill i en el minut 40 van forçar un penal que Adri Gené va transformar per convertir l’empat (1-1). A la segona meitat, l’atac lleidatà es va resumir en un nom propi: Unai Garcia. El basc va ser el primer a posar a prova el porter Oier, en el minut 56. Però cinc minuts després va definir amb potència una passada enrere de Cortijo i va anotar l’1-2 definitiu, encara que va tenir dos mà a mà amb el porter andorrà per ampliar l’avantatge blau. Tanmateix, el marcador no es va moure i el Lleida es va emportar el trofeu, a part del primer triomf de la pretemporada, després de dos empats. El tècnic blau, Marc Garcia, va considerar que “estem contents perquè el partit és molt bo, però intentem tenir prudència a hores d’ara, malgrat que penso que el resultat és fins i tot curt”. A més, va valorar la millora “en sortida de pilota i també en fase defensiva, sobretot en la pressió, encara que també hem sabut patir darrere”.