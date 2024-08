L'hoquei herba, a semis al batre la vigent campiona

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola masculina d’hoquei sobre herba lluitarà per les medalles al derrotar ahir en els quarts de final per 2-3 Bèlgica, actual campiona i una de les grans favorites. Els RedSticks van firmar un sensacional partit davant dels belgues, la seua bèstia negra dels últims anys, però als quals van lligar de mans fins a un final de sofriment perquè el seu rival va tenir un polèmic penal córner amb el rellotge a zero per empatar. Malgrat això, Espanya es va ficar en unes semifinals olímpiques per primera vegada en 16 anys, des de la plata de Pequín 2008, en les quals s’enfrontarà a Països Baixos.

El combinat de Max Caldas va portar sempre la iniciativa en el marcador, sobretot en un segon temps més trepidant i on va sortir guanyadora d’un xoc que es va obrir, però que va estar ajustat fins al final.Besterra va avançar els seus després del pas pels vestidors, però Bèlgica va empatar a l’instant (1-1). Tanmateix, la selecció de Max Caldas es va animar en els últims minuts i es va col·locar 3-1 a falta de tres minuts, gràcies als gols de Reyné i Marc Miralles, de penal. Però Bèlgica no es va rendir, va retallar ràpid i va continuar apretant, fins i tot amb el rellotge a zero. Els àrbitres, després d’un moment de discussió i de tensió, van decidir concedir un penal córner, però Luiz Calzado va fer fora del seu tron la campiona.

El waterpolo femení tanca invicte el grup

La selecció espanyola femenina de waterpolo va guanyar ahir (11-13) Itàlia en el seu quart i últim partit dins de la fase de grups, que tanca invicta i amb el liderat certificat, i s’enfrontarà a Canadà en quarts.

Xammar i Brugman, ferms en segona plaça

Jordi Xammar i Nora Brugman van consolidar el seu segon lloc provisional en la classe 470 mixt de vela, després de la tercera jornada de regates.

Lili Fernández i Soria, eliminades a vuitens

La parella espanyola formada per Lili Fernández i Paula Soria va caure ahir en els vuitens de final de vòlei platja, a mans de les suïsses Tanja Hüberli i Nina Brunner (21-23 i 16-21).

Escribano, a la final dels 3.000 obstacles

L’atleta toledana Irene Sánchez-Escribano correrà la final dels 3000 metres obstacles, a l’acabar cinquena ahir la seua sèrie, i el valencià Quique Llopis va accedir a la semifinal dels 110 metres tanques.

França bat el seu rècord de medalles en un segle

L’amfitriona França va batre ahir el seu rècord de medalles en més d’un segle, al sumar la 44 en un bronze de l’equip de floret, superant les 43 del 2008, en l’equador de la cita. El 1900, també a París, en van aconseguir 102, encara que el 50% de participants eren gals.■ La selecció espanyola masculina d’handbol va allargar la seua aventura en els Jocs de París, a l’aconseguir una soferta victòria contra Croàcia a l’últim sospir (32-21), amb un gol d’Aleix Gómez que li va permetre assolir la tercera plaça del seu grup. El rival a quarts serà Egipte, dimecres, un bloc que va acabar segon en un grup potent. Croàcia va empatar a falta de 16 segons, un resultat que valia a Espanya per passar, però l’enquadrava davant de la campiona del món, Dinamarca. Així, la reacció va ser immediata i el gol d’Aleix Gómez va permetre que Egipte sigui el rival.

L’handbol, a quarts amb un triomf agònic davant de Croàcia

