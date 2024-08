Martín recupera el liderat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Enea Bastianini (Ducati) va aconseguir ahir el seu primer doblet al guanyar el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, després d’imposar-se en l’esprint de dissabte. Al costat de Bastianini, que va sumar la seua sisena victòria en MotoGP, van acabar sobre el podi Jorge Martín (Ducati), nou líder del Mundial amb 3 punts d’avantatge sobre Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), que va ser tercer a Silverstone. Marc Márquez (Ducati) va ser quart i el seu germà Àlex (Ducati) va acabar setè.

Bagnaia va sorprendre a la sortida i va completar el primer gir com a líder. En la segona volta, Aleix Espargaró (Aprilia) va aconseguir superar un Bastianini que a punt va estar de perdre la quarta plaça davant d’un Márquez que ho va intentar per l’interior del revolt. Bagnaia va aguantar el tipus davant dels atacs de Martín i Espargaró, que van aconseguir contactar amb ell. Martín es va enganxar a Bagnaia en la cinquena volta, amb Espargaró a escassament dos dècimes i el grup de Bastianini tres dècimes més enrere, encara que s’anava quedant despenjat Àlex Márquez. Camí de l’equador de la carrera, prevista a 20 voltes, Bagnaia es mantenia com a líder, però seguit molt de prop per Martín i Espargaró, amb Bastianini i Marc Márquez una mica més enrere. El ritme de Bagnaia i Martín va fer que en la desena volta ambdós tinguessin 8 dècimes d’avantatge sobre el trio que llavors formaven Espargaró, Bastianini i Márquez. Una volta més tard, Martín es va decidir a avançar Bagnaia, que no va poder fer res per evitar-lo, i Bastianini va consolidar la tercera plaça. Martín va cometre un error que a punt va estar de costar-li el liderat, però va aguantar el tipus, com també Bagnaia davant de la primera destralada de Bastianini, que ja estava enganxat al duo capdavanter, mentre que Espargaró perdia força i Marc Márquez es preparava per superar-lo. Bagnaia no va evidenciar trobar-se còmode i un petit error en el revolt set de la tretzena volta va permetre que Bastianini el superés per posar-se segon i iniciar la caça de Martín. Marc Márquez es va decidir a superar Espargaró en la quinzena volta per aconseguir la quarta plaça, encara que ja amb Bagnaia a 2 segons. La pressió que va exercir Bastianini sobre Martín va fer que comencés a cometre errors, fins arribar al revolt 3 del dinovè gir, en què l’italià es va ficar per dins per liderar per primera vegada la cursa. Després de superar Martín, Bastianini va marxar a poc a poc del madrileny, camí de la seua primera victòria de la temporada en una carrera dominical, amb Bagnaia en la tercera posició, davant de Marc Márquez i amb Àlex Márquez en setè lloc.

Marc Márquez: “Tocava tirar más de cap que de cor”

“El cap de setmana s’ha resolt gràcies al treball i a resistir. Quan comences un divendres malament, ja vas amb retard, havent de fer els passos endavant fins i tot en el warm-up, quan normalment no proves res, però aquesta vegada estàvem provant coses importants. El més important ha estat que podia seguir el ritme almenys durant sis voltes. M’he quedat amb la sensació de poder fer més, encara que tocava tirar més de cap que de cor”, va assenyalar Marc Márquez després de la cursa. Per la seua part, Àlex Márquez va manifestar que “hem perdut el tren del Marc i dels pilots del capdavant i m’ha costat posar el fre davanter a una posició normal”.

Dixon venç en Moto2 i Ortolá s’imposa en la prova de Moto3

El britànic Jake Dixon (Kalex) va fer història al convertir-se en el quart pilot local que venç a Silverstone, en el seu cas en la categoria de Moto2, davant d’Arón Canet (Kalex) i de l’italià Celestino Vietti (Kalex). Per la seua part, Diogo Moreira, pilot brasiler que resideix a Alcarràs, no va poder finalitzar la prova i es va quedar sense puntuar. El valencià Iván Ortolá (KTM) es va regalar ahir la seua segona victòria de la temporada a la categoria de Moto3 en el dia del seu vintè aniversari, després d’atacar els seus rivals a l’última volta.