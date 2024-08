El tenis, al podi

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El piragüista de la Seu d’Urgell Miquel Travé es va acomiadar ahir de París 2024, on ha disputat els seus primers Jocs Olímpics, en una jornada en què la delegació espanyola va sumar tres medalles i ja compta amb 8 en la cita parisenca. El tenis va aportar ahir dos nous metalls, una plata que es va penjar Carlos Alcaraz al perdre la final davant d’un Novak Djokovic que va fer història i una altra de bronze, aconseguida en dobles femení per Sara Sorribes i Cristina Bucsa. La tercera medalla de la jornada va ser un altre bronze que va guanyar el boxejador Enmanuel Reyes Pla, que va perdre la semifinal en -92 quilos, després d’una decisió polèmica dels jutges.

Miquel Travé, que torna a la Seu amb un diploma olímpic amb el seu brillant cinquè lloc en C1, va superar en la jornada de dissabte la primera ronda en la nova i espectacular modalitat de caiac cros, encara que ahir no va poder classificar-se per a la ronda de quarts. Sí que ho va fer en dones Maialen Chourraut, que avui segueix en la lluita per la medalla i disputarà els quarts. Qui no podrà firmar un triplet històric va ser l’australiana Jessica Fox, or en K1 i en C1, però que ahir va ser eliminada en caiac cros.També lluitarà per les medalles en aquesta disciplina Manu Ochoa, que va superar en la sèrie dos precisament el lleidatà Miquel Travé. Amb l’adeu als Jocs del palista urgellenc, només falten dos representants lleidatans per debutar en els Jocs Olímpics: Saúl Craviotto, que ho farà demà en piragüisme, i l’atleta Berta Segura, divendres en el 4x400 femení.En tenis, a la final més esperada, Carlos Alcaraz no va poder culminar el seu somni d’aconseguir la medalla d’or olímpica i es va haver de conformar amb la de plata, al caure derrotat (7-6, 7-6) davant del serbi Novak Djokovic, que d’aquesta manera assoleix l’únic gran èxit que se li havia resistit i es converteix en el tenista més premiat de la història. La terra de Roland Garros, on tan sols uns mesos abans Alcaraz havia tocat el cel, va veure com Djokovic aconseguia doblegar-lo per primera vegada en una final d’una gran cita. Fins ara, el balanç del murcià era un impol·lut 4-0 en les seues quatre finals de gran, amb dos triomfs davant de Nole, un dels quals fa menys d’un mes amb molta autoritat a l’herba de Wimbledon.Amb aquest triomf Djokovic fa història ja que, als seus 37 anys, aconsegueix l’or olímpic que faltava a un palmarès brillant que compta amb 24 Grand Slams. És el tenista masculí que en té més, davant dels 22 de Rafa Nadal i els 20 de Roger Federer. En dones l’australiana Margaret Court també té 24 grans.Poc abans, la parella formada per Sara Sorribes i Cristina Bucsa va aconseguir la medalla de bronze en el quadre de dobles femení a l’imposar-se en la lluita pel tercer lloc a la dupla txeca formada per Karolina Muchova i Linda Noskova de manera contundent en dos sets (6-2, 6-2). La càntabra i la castellonenca posen així el segell d’or a una setmana increïble per a ambdós a les pistes de Roland Garros, en les quals tan sols es van veure superades per les russes Mirra Andreeva i Diana Shnaider en la semifinal.La plata aconseguida per Carlos Alcaraz en individual masculí i el bronze aconseguit per Sara Sorribes i Cristina Bucsa eleven a quinze el nombre de medalles recollides pel tenis espanyol en uns Jocs Olímpics. Entre aquestes quinze medalles hi ha la que va aconseguir el lleidatà Albert Costa a Sydney 2000, quan va guanyar el bronze en el torneig de dobles formant parella amb Àlex Corretja.

Novak Djokovic fa història i amb la seua medalla d’or suma l’únic títol que faltava en el seu palmarès Maialen Chourraut i Manu Ochoa passen el tall i avui lluitaran per les medalles en la prova de caiac cros

La tercera medalla de la jornada va arribar en boxa. Enmanuel Reyes Pla va haver de conformar-se amb penjar-se el bronze, la cinquena medalla en la història de la boxa olímpica espanyola, al caure per punts en una polèmica semifinal dels -92 quilos davant de Loren Alfonso, àzeri que comparteix orígens cubans amb Reyes i que va ser bronze a Tòquio 2021.En una controvertida decisió per 4-1, el Profeta es va quedar a les portes d’oferir el primer or a Espanya en la boxa olímpica. El boxejador d’origen cubà, que millora la seua prestació de Tòquio 2021, quan va ser eliminat a quarts, va tirar d’ironia per criticar la decisioó dels jutges. “Els jutges no han vist els meus cops i sí els cops fantasma del meu rival”, va explicar. “M’he sentit guanyador tot el combat, jo he sortit a buscar-lo, però els àrbitres no han vist aquesta part meua. Han vist la d’ell, que ballava més. Això és boxa, tot no depèn de mi.” Després d’aquesta jornada, Espanya suma vuit medalles.