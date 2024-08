Biles també és humana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de guanyar tres medalles d’or en les seues tres primeres competicions a París, el més alt del podi li va ser ahir esquiu a Simone Biles. La gimnasta brasilera Rebeca Andrade i la italiana Alice D’Amato es van proclamar campiones olímpiques en terra i barra d’equilibri, respectivament, al davant d’una erràtica Biles, que es va penjar la plata en terra després de dos grans errors, com li havia passat abans a la barra, on només va poder ser cinquena, per la qual cosa se’n va dels Jocs Olímpics de París 2024 amb quatre metalls –tres ors i una plata–, que eleven a onze les seues medalles olímpiques (set d’or, dos de plata i dos de bronze). Dia desgraciat per a Biles. Va començar la jornada de finals fallant el seu exercici en barra d’equilibri, de la qual va caure. En van treure profit les italianes D’Amato, or amb una nota de 14.366, i Manila Esposito, bronze amb 14.000. La plata va ser per a la xinesa Yaqin Zhou, que en va sumar 14.100 malgrat que també va caure. Biles va acabar cinquena. Rebeca Andrade només va poder ser quarta en aquesta prova, però unes hores després es va rescabalar de la millor forma possible. Simone Biles afrontava un exercici del qual és especialista, però sorprenentment va sortir del tapís en dos ocasions per sumar una nota de 14.133 i la plata. Abans, Andrade va completar un exercici gairebé perfecte per portar al màxim el duel entre les dos millors de l’actualitat. I va superar la nord-americana només per 33 mil·lèsimes (14.166) per pujar a dalt de tot del podi. El bronze va ser per a la també nord-americana Jordan Chiles. Biles i Chiles van fer la reverència al podi a Andrade. El bronze, no obstant, va ser polèmic. La llegendària Nadia Comaneci es va mostrar indignada per un incident que va portar la romanesa Ana Barbosu a celebrar una medalla de bronze que finalment no va guanyar. “No em puc creure que juguem d’aquesta manera amb la salut mental i les emocions de les esportistes. Protegim-les”, va demanar Comaneci al comentar un vídeo en el qual es veu Barbosu agitant primer la bandera del seu país i plorant després desconsoladament. Barbosu havia aconseguit la tercera millor nota (13.700) i, per tant, la medalla de bronze, però Jordan Chiles va reclamar per la seua nota de 13.666, que la deixava 5a. Els jutges van atendre la demanda i li van donar un 13.766 que li va valer el bronze.