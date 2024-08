El Borges, primer lleidatà a arrancar la pretemporada

El Borges va ser ahir el primer dels quatre equips lleidatans que competiran a Primera Catalana a començar la seua pretemporada. El conjunt de les Garrigues, que compartirà categoria amb el Balaguer, l’Artesa de Segre i el Juneda, va donar ahir el tret de sortida al seu nou projecte amb les proves mèdiques a la plantilla i el primer entrenament sobre la gespa del Municipal Ramon Espasa, a càrrec de Sergi Reig.

El tècnic lleidatà és la principal novetat de l’equip de cara a la nova temporada, ja que agafa el relleu a la banqueta de Jordi López Mena. Juntament amb Reig, també hi haurà més de deu cares noves a la plantilla, que, malgrat els canvis, tindrà el mateix objectiu que la campanya passada: la permanència.En el seu segon any seguit a la categoria, la meta del club “ha de ser la salvació”, segons va declarar a SEGRE el president de l’entitat, Jordi Macià. Tanmateix també va apuntar que “esperem aconseguir-la sense patir, com l’any passat i la nostra ambició és ser el millor dels quatre lleidatans de la Lliga”, com també va aconseguir en aquesta última campanya, en la qual va acabar setè, com el millor dels cinc lleidatans.Aquesta temporada, els equips de la província seran quatre, amb els descensos de l’Alguaire i el Tàrrega, i la cessió de la plaça de l’Artesa de Lleida al Gimnàstic de Manresa, que es compensen amb els ascensos de Balaguer i Juneda.Precisament, Macià també va celebrar que “tornarem a viure un derbi contra el Juneda i és bonic tenir un enfrontament així en una categoria tan alta, perquè és un partit que mou sempre molts aficionats”.El president va afegir que “realment la Primera Catalana és la màxima categoria en la qual podem ser, perquè ja hi ha pressupostos molt alts, com l’Igualada o el Martinenc, així que nosaltres hem de gaudir del nostre joc i aspirar a millorar una mica la passada temporada”.

Sobre la plantilla, va considerar que “estem molt contents amb l’equip que hem fet, amb jugadors joves però amb talent, encara que és veritat que en aquestes categories mai pots donar la plantilla per tancada”.