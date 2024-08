Craviotto debuta als Jocs de París classificant-se directe a les semifinals del K4 500

L'equip olímpic de K4, en una imatge d'arxiu.RFEP / via Europa Press

El lleidatà Saúl Craviotto ha debutat aquest dimarts als Jocs Olímpics de París passant directe a les semifinals del K4 500. Els representants espanyols han estat segons en una sèrie molt igualada amb Alemanya, vigent campiona olímpica. Amb aquest resultat s'estalvien competir avui als quarts de final i disputaran les semifinals dijous.

Craviotto buscarà la seua sisena medalla olímpica amb el K4 500 metres. Si l’aconsegueix, el palista lleidatà farà història i es convertirà en l’esportista espanyol amb més medalles olímpiques, superant el gallec David Cal, que també les va aconseguir en piragüisme. El mateix Cal va reconèixer ahir que està “convençut” que ellleidatà aconseguirà una medalla i el superarà.

Craviotto va aconseguir el seu primer metall olímpic a Pequín 2008, un or en K2 500. A Londres, va firmar una plata en K1 200 i va ser a Rio 2016 quan va firmar dos medalles en una mateixa cita olímpica: un or en el K2 200 i un bronze en el K1 200, fins a la data l’única prova en la qual ha repetit medalla. Tanmateix, intentarà fer-ho ara com a líder del K4 500, després d’aconseguir una plata amb aquesta mateixa embarcació a Tòquio. Craviotto competeix al costat de Carlos Arévalo, Marcus Cooper i Rodrigo Germade.