La Guàrdia Civil troba vora 3 milions als comptes de la parella de Negreira

La Guàrdia Civil va descobrir prop de tres milions d’euros als comptes bancaris de la parella de l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira, que hauria ingressat entre els anys 1992 i 2023 sense que d’entrada “estiguin aparentment justificats”.

Així es desprèn de l’informe final que l’Institut Armado va remetre al jutge d’instrucció de l’anomenat cas Negreira, el magistrat Joaquín Aguirre, que va avançar ahir El Mundo.La Guàrdia Civil també afirma que el Barça va pagar Negreira per uns “informes fantasmes”, ja que considera que no “es poden acreditar que els pagaments, que ascendeixen a 7,5 milions d’euros, fossin per assessorament arbitral”. A més, el cos policial tampoc troba justificació als ingressos que va rebre la parella de Negreira. “Aparentment són injustificats per les rendes i rendiments del treball i del capital immobiliari”, exposa el document.D’altra banda, ahir es van incorporar a la pretemporada del Barça els guanyadors de l’Eurocopa amb Espanya Ferran Torres, Lamine Yamal i Pedri, malgrat que aquest últim està encara lesionat. Els tres van passar el reconeixement mèdic i treballaran a Barcelona en solitari, fins que els seus companys tornin de la gira pels Estats Units, que es tanca aquesta matinada davant del Milan (1.30 hores).