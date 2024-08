Maialen, adeu sense medalla

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Maialen Chourraut, triple medallista olímpica en K1 de piragüisme eslàlom, es va acomiadar dels Jocs de París 2024 al ser eliminada en els quarts de final de la nova modalitat de caiac cros al quedar última a la seua sèrie. Així, s’acomiada dels que podrien ser els seus últims Jocs Olímpics, encara que té la intenció de seguir en competició als seus 41 anys.

La palista basca però establerta durant molts anys a la Seu d’Urgell no va poder superar els quarts al quedar darrere de l’australiana Noemie Fox –que es va acabar penjant l’or– i la neozelandesa Luuka Jones a la sèrie 2 i s’acomiada sense medalla d’uns Jocs per primera vegada des del 2008, després d’obtenir el bronze a Londres 2012, or a Ri 2016, quan vivia i entrenava a la Seu d’Urgell, i la posterior plata a Tòquio 2020.Chourraut, que ha competit a París amb 41 anys en els seus cinquens Jocs i que va ser dotzena en K1 al canal de Vaines-sur-Marne, necessitava situar-se entre les dos primeres per assolir les semifinals.La basca partia a la porta 4, cosa que complicava les seues opcions per col·locar-se en les posicions davanteres. Quan baixava última, es va acomiadar de totes les seues opcions en el cinquè obstacle, on es va quedar descol·locada i relegada a l’última plaça.Tampoc va poder superar els quarts la palista andorrana Mònica Dòria, del Cadí, que partia en la sèrie següent i no va poder completar el roll inicial, per la qual cosa va dir adeu a la cita olímpica després d’aconseguir el primer diploma olímpic en la història d’Andorra en el C1.L’or va ser per a l’australiana Noemie Fox, que va completar el domini familiar de les aigües braves a París, ja que la seua germana Jessica va ser la campiona tant en K1 com en C1. La francesa Angele Hug va ser plata i la gran favorita, la britànica Kimberley Woods, es va emportar el bronze.En la competició masculina, en què Miquel Travé va caure eliminat diumenge, tampoc va poder superar els quarts de final el gallec Manu Ochoa, al ser desqualificat per un error a l’última porta després de guanyar la primera sèrie davant del britànic Joseph Clarke, l’eslovac Jakub Grigar i el txec Jiri Prskavec.Clarke, el gran favorit i número 1 mundial, tampoc va poder guanyar l’or, ja que va ser medalla de plata darrere del neozelandès i medalla d’or Finn Butcher. El bronze va ser per a l’alemany Noah Hegge.

Saúl Craviotto obre el camí per aconseguir la seua sisena medalla

El lleidatà Saúl Craviotto comença avui la participació en els seus cinquens Jocs Olímpics, en els quals buscarà la seua sisena medalla olímpica amb el K4 500 metres. Si l’aconsegueix, el palista lleidatà farà història i es convertirà en l’esportista espanyol amb més medalles olímpiques, superant el gallec David Cal, que també les va aconseguir en piragüisme.El mateix Cal va reconèixer ahir que està “convençut” que el lleidatà aconseguirà una medalla i el superarà.Craviotto va aconseguir el seu primer metall olímpic a Pequín 2008, un or en K2 500. A Londres, va firmar una plata en K1 200 i va ser a Rio 2016 quan va firmar dos medalles en una mateixa cita olímpica: un or en el K2 200 i un bronze en el K1 200, fins a la data l’única prova en la qual ha repetit medalla.Tanmateix, intentarà fer-ho ara com a líder del K4 500, després d’aconseguir una plata amb aquesta mateixa embarcació a Tòquio.Al costat de Carlos Arévalo, Marcus Cooper i Rodrigo Germade, Craviotto disputarà avui la segona sèrie –la primera arranca a les 9.30–. Si passen, els quarts de final es disputaran a les 13.10, a la recerca d’una plaça per a les semifinals i la final de dijous.