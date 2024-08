Marín té trencat el lligament creuat anterior del genoll i dos meniscos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Carolina Marín va ser rebuda ahir entre aplaudiments a l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas per desenes d’aficionats, “destrossada” després de retirar-se en semifinals dels Jocs de París per una lesió que es va confirmar com una nova ruptura del lligament creuat anterior.

“Després de les primeres proves realitzades a París, completades en el dia d’avui [per ahir] a Madrid, s’ha confirmat que Carolina Marín pateix una ruptura de la plàstia del lligament creuat anterior del genoll dret, del qual va ser operada a començaments del 2019. Al seu torn, el diagnòstic ha confirmat també la ruptura del menisc intern i extern. Pròximament es farà una valoració per determinar el tractament i concretar la data de l’operació”, va revelar el seu equip. La campiona olímpica a Rio de Janeiro s’havia quedat sense Tòquio 2020 per una segona lesió de genoll i, quan semblava llançada a un nou or a París, la de Huelva es va trencar en semifinals. “Encara no he pogut veure-ho tot, però sens dubte que vull donar les gràcies a tothom. Estic destrossada, no puc dir una altra cosa, però me’n vaig a l’hospital, que em facin proves i a veure què hi surt, allà prendrem decisions”, va dir a l’arribar a Madrid.Per la seua part, la xinesa He Bing Jiao, que va passar a la final per la lesió de Carolina, va perdre 21-13 i 21-16 contra la sud-coreana An Se-Young i va dedicar la seua plata a la malaguenya i també va lluir al podi un pin d’Espanya.