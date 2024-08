Craviotto, directe a semis

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Saúl Craviotto va tenir ahir un potent debut en els seus cinquens Jocs Olímpics, com a líder de l’embarcació espanyola de K4 500, que es va classificar directament a les semifinals de demà després de firmar la segona plaça, centèsimes darrere de la defensora del títol, Alemanya. Així, Craviotto va mostrar candidatura per lluitar per la sisena medalla i convertir-se així en l’espanyol amb més medalles olímpiques de la història, superant David Cal, després dels ors de Pequín i Rio, les plates a Londres i Tòquio i el bronze a Rio.

El quartet format per Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper i Rodrigo Germade, actual subcampió olímpic, va dominar pràcticament tota la segona regata davant dels germànics. Als metres finals, una vegada que Austràlia, tercera, quedava despenjada i els espanyols tenien assegurada la classificació sense haver de passar pels quarts, es va relaxar i van ser depassats pels germànics a pocs metres de meta. Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf i Tom Liebscher-Lucz van marcar un crono de 1:20.51, en tant que el K4 espanyol va aconseguir un temps de 1:20.60 després de la seua sòlida actuació.Ambdós van millorar substancialment el crono dels guanyadors de la primera sèrie, els serbis Andjelo Dzombeta, Marko Novakovic, Marko Dragosavljevic i Vladimir Torubarov, que, amb 1:20.99, ja havien millorat el rècord olímpic que ostentava Espanya des de Tòquio 2020, amb 1:21.65. Així, alemanys, espanyols i serbis es van postular com els principals candidats per a les rondes finals de demà, que s’obriran amb les semifinals (11.50), a la recerca d’un bitllet a la final posterior, que es disputarà a les 13.50, que es promet barat, ja que accediran a la lluita per les medalles quatre de les cinc embarcacions que participen en cada regata.El quartet espanyol coincidirà en la primera semifinal amb Sèrbia, guanyadora de la primera sèrie d’avui, i quatre equips més que es van guanyar el bitllet després de passar obligatòriament pels quarts de final: Ucraïna, Austràlia i Canadà. De fet, l’únic equip participant en les sèries que no va accedir a les semifinals va ser Xina, ja que només hi havia 11 embarcacions inscrites en el K4 500. El bon paper de Craviotto i els seus companys el van repetir la resta d’embarcacions de la delegació espanyola de piragüisme, ja que les set que van participar ahir van passar a semifinals, i només dos van haver de passar per quarts.El K4 500 femení, amb Sara Ouzande, Estefanía Fernández, Carolina García i Tere Portela, va aconseguir la classificació per a la final després de ser segon de la seua sèrie darrere de la poderosa embarcació de Nova Zelanda. Els canoistes tampoc no van fallar. El C2 500 d’Antía Jácome i María Corbera, així com el de Joan Antoni Moreno i Diego Domínguez, van accedir a semifinals després de ser en tots dos casos segons de les seues proves. En les proves de K2 500 tan sols van progressar directes a semifinals Carlos Arévalo i Rodrigo Germade, que van tornar al canal després d’obtenir el pas amb el K4 i ho van fer amb una altra segona plaça. Per contra, el jove madrileny Adrián del Río i l’experimentat balear Cooper, abanderat de la delegació espanyola, al costat del K2 500 de Sara Ouzande i Carolina García, no van córrer la mateixa sort i van haver de disputar els quarts. Després de ser tercers a la sèrie, Del Río i Cooper van guanyar els seus quarts de final de K2 500 sense cap oposició, mentre que Ouzade i García van ser terceres a quarts i també van passar.

Craviotto: “Ens hem sentit bé i hem competit de tu a tu”

Després de la prova, el lleidatà Saúl Craviotto va destacar que l’equip es va sentir “bastant bé” en la primera regata als Jocs Olímpics, a l’acabar segon, darrere d’Alemanya, a la qual van mirar “de tu a tu”.“Des de l’aigua ens hem sentit bastant bé. A mi personalment se m’ha fet un pelet llarga, però sempre la primera prova és una presa de contacte. El que era important era passar entre els dos primers. Teníem Alemanya i Austràlia, que a l’última Copa del Món van ser or i plata, i nosaltres bronze, era una pressió afegida. I hem competit de tu a tu amb Alemanya”, va analitzar.El lleidatà va admetre que en els últims 150 metres de la sèrie “no sabia si era Alemanya o Andorra” la que els avançava. “Jo anava mirant endavant per no bolcar, tot i que sí que he vist que teníem darrere a Austràlia i això dona tranquil·litat perquè saps que estàs entre els dos primers”.