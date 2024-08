Desfeta i sense final

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció femenina de futbol, vigent campiona del món, va caure ahir amb estrèpit davant de Brasil malgrat maquillar el resultat al tram final (4-2) en les semifinals del torneig olímpic i es queda sense la possibilitat de lluitar per l’or olímpic, que es disputaran la selecció sud-americana i Estats Units. Per la seua part, Espanya haurà de lluitar per la medalla de bronze, davant d’Alemanya, en un duel que es viurà divendres (15.00).

El combinat estatal va anar a remolc des del minut 6, quan un rebuig de Cata Coll va rebotar a l’esquena d’Irene Paredes i es va convertir en l’1-0. El conjunt de Montse Tomé es va mostrar incapaç de reaccionar durant pràcticament tot el partit, mostrant moltes carències en el replegament defensiu que l’entrenadora no va saber resoldre, després d’optar per deixar a la banqueta Alèxia Putellas, que no va entrar fins al minut 77, quan el marcador ja era de 3-0. De fet, el partit se’n va anar al descans amb un 2-0 que quedava molt curt pel que es va veure al camp, després d’un gol de Portilho al 45’.Aa segona meitat, la reacció va ser pràcticament nul·la, ja que tampoc no es va intentar canviar res des de la banqueta, i en un altre contraatac Brasil va anotar el 3-0, al 71’. Espanya va retallar distàncies al 85’, amb un gol de Salma Paralluelo que donava esperances (3-1) abans d’un afegit que es presumia i va ser etern, de 16 minuts. Però quan es creuava el 90’, Espanya va regalar un altre gol al Brasil de forma inexplicable (4-1) i el doblet de Paralluelo, al dotze d’afegit, només va servir per maquillar el marcador (4-2).Una situació similar va viure ahir el combinat masculí d’hoquei herba, que també jugarà per guanyar la medalla de bronze contra Índia, després de ser arrossegat a semifinals per Països Baixos (4-0), un equip que ja l’havia superat a la fase de grups i que ahir tampoc no li va donar opció.D’altra banda, Naia Laso, de 15 anys, es va convertir en la primera skater espanyola a classificar-se per a una final olímpica a l’acabar setena de la ronda de classificació. La jove basca, tanmateix, va acabar amb problemes físics a l’esquena, que la van llastar durant la final, quan es va veure incòmoda i només va poder repetir la setena posició, que li va valer per emportar-se el diploma olímpic.

Espanya fa fora Canadà i lluitarà per les medalles

La selecció espanyola femenina de waterpolo va vèncer aquest dimarts amb comoditat Canadà per 8-18 a quarts de final i es va tornar a ficar en la baralla per les medalles d’una gran cita internacional, per tercera ocasió a nivell olímpic. El combinat de Miki Oca va dominar el partit amb contundència i es mesurarà en semifinals a Països Baixos, que ahir va vèncer Itàlia (11-8).

Un lluitador cubà fa història a París

El lluitador cubà Mijaín López va fer ahir història al convertir-se en el primer esportista a aconseguir una cinquena medalla d’or consecutiva en la mateixa prova en uns Jocs Olímpics. López, a punt de complir els 42 anys, es va proclamar guanyador en lluita grecoromana, categoria de 130 quilos, al derrotar per 6-0 el xilè d’origen cubà Yasmani Acosta.

Xammar i Brugman, segons en vela

La classe 470 mixt va concloure ahir les regates prèvies a la Medal Race d’avui, en la qual hi haurà vaixells amb opcions de pugnar pels metalls. Un és el dels barcelonins Jordi Xammar i Nora Brugman, que competiran per les medalles amb el vaixell austríac, el japonès i el suec. Els barcelonins ocupen la segona posició provisional, darrere dels austríacs.

La natació artística, tercera provisional

L’equip espanyol de natació artística va acabar en quarta posició la rutina lliure per equips, darrere de la Xina, Estats Units i Mèxic però davant de Japó que, com Espanya, també va cometre un petit error en la seua rutina. Ara, les espanyoles es troben en tercera posició a la taula combinada, a falta d’una rutina acrobàtica que decidirà avui les medalles.

Carolina Marín agraeix el gest de Bing Jiao

Carolina Marín va reconèixer que necessita “assimilar bé” la lesió de diumenge a les semifinals i va agrair l’afecte “inabastable” que ha rebut, en especial de la seua rival de diumenge, la xinesa He Bingjiao, a la qual va agrair “un dels gestos més bonics” que han tingut cap a ella. Serà operada demà i podria tornar a les pistes d’aquí a vuit mesos, si no té afectat el cartílag.

Una balena irromp en la prova de surf

La darrera jornada de competició de la modalitat de surf, que s’ha celebrat a les costes de Tahití, a la Polinèsia Francesa, va estar marcada per l’aparició d’una balena durant la semifinal que enfrontava la brasilera Tatiana Weston-Webb i la costa-riquenya Brisa Hennessy. La balena va saltar sobre l’aigua a una distància prudencial de les dos competidores.