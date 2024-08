Lleida exporta talent

El futbol lleidatà continua sent una font inesgotable de talent que no passa desapercebut en el futbol europeu i espanyol. Dos dels últims que han fet el salt són Quim Montenegro, jugador de 19 anys que l’any passat van arribar a debutar a Copa Federació amb el Lleida, que s’ha incorporat a l’equip sub-23 del Rio Ave, club de la Primera divisió de Portugal; i el targarí d’origen romanès Alin Serban, que ha fitxat pel Valladolid de la Primera espanyola, que l’ha incorporat per jugar amb el filial, a Segona RFEF.

Miguel Gómez, de l’agència MIDAQ Football Management, explica que “el Quim va ser convocat a alguns partits amb el Lleida la temporada passada i el club ens va proposar que fes la pretemporada, però Raúl Fuster va comentar que seria complicat que es quedés. Tenia ofertes de Tercera RFEF però vaig parlar amb el nostre soci a Portugal, Márcio Vieira, que ens va comentar la possibilitat d’anar a l’acadèmia del Rio Ave. Hi va anar una setmana i al final li van fer una oferta per a una temporada ampliable a una segona i vam acceptar. És una gran possibilitat per a ell”, afegeix Gómez. El jugador ja va ser convocat ahir amb l’equip, que disputa la Lliga portuguesa de filials, en el partit que va perdre 4-3 davant del Braga.Quant a Alin Serban, jugador format a Tàrrega i que ha estat internacional sub-20 amb Romania, la passada temporada va jugar a l’Osca B, arribant a debutar amb el primer equip en partit de Copa. Té 20 anys i ha fitxat pel Valladolid per una temporada amb opció a una altra. Com a juvenil va passar pel Lleida i el Cornellà i també va jugar, ja sent sènior, al Tamarit.

El Svay Rieng de Puertas i Muñoz guanya la Supercopa a Cambodja

El PKR Svay Rieng FC que entrena Pep Muñoz, amb el també lleidatà Sergi Puertas com a preparador físic, s’ha proclamat campió de la Supercopa de Cambodja a l’imposar-se per 2-1 al Phnom Penh Crown. De la mà de Pep Muñoz, tècnic egarenc establert des de fa molts anys a Lleida, el Svay Rieng es va proclamar la temporada passada campió de la Lliga i de la Copa. Aquest estiu s’ha incorporat a l’staff tècnic com a preparador físic Sergi Puertas. El tècnic d’Artesa de Lleida ha treballat les cinc últimes temporades a l’RCD Espanyol.Pep Muñoz, que compleix la seua segona temporada en aquest club cambodjà, es va iniciar com a preparador físic al Lleida el 2004, va passar a entrenar el Juvenil el 2008 i el 2011 es va incorporar al Juvenil del Barcelona. Entre els anys 2015 i 2023 va entrenar diversos clubs xinesos.