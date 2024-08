Craviotto, a fer història

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Saúl Craviotto afronta avui un dia en què pot marcar una fita històrica en l’esport espanyol si aconsegueix la seua sisena medalla, la qual cosa el convertiria en l’esportista olímpic espanyol més premiat, deixant enrere un altre piragüista, el gallec David Cal. Primer haurà de superar les semifinals del K4 500 fixades a les 11.50, a la recerca d’un lloc a la final de les 13.50.

El lleidatà va assegurar ahir que “aquests Jocs són especials perquè seran els meus cinquens, cosa que supera amb escreix tot el que vaig somiar quan vaig començar en tot això, per tota la gent que hi haurà. I a nivell expectatives ja que entenc perfectament que tothom em posi a les travesses. És normal que hi siguem, però al final nosaltres hem d’intentar desinflar o treure’ns pedres de la motxilla. Al final, no donaré més. Estic donant el 100%, m’estic esforçant al màxim. Si aconsegueixo medalla, doncs ho celebrarem i si quedo cinquè, doncs escolta, amb el cap ben alt. Al final he après també amb els anys a rebaixar-me una mica les expectatives, que no significa reduir l’ambició”.També va reconèixer que el sofriment que té el matí d’una semifinal o d’una final olímpica no “el desitjo ni al meu pitjor enemic. Els nervis que es passen són brutals. Al final t’hi estàs jugant molt, no passen els minuts. És una sensació força estranya. A mi, per exemple, se’m tanca l’estómac. No tinc ganes d’esmorzar, la nit abans em costa dormir. Al final t’hi jugues molt. Són quatre anys que te’ls jugues en aquell minut i la sensació és bastant agonitzant. I després, una vegada arriba el moment, passa volant”, va dir.D’altra banda, el també lleidatà Miquel Travé, que es va quedar a poc més d’un segon de penjar-se una medalla en eslàlom en el seu debut olímpic, ja descansa a la Seu d’Urgell, on avui serà homenatjat juntament amb altres membres del Cadí Canoe Kayak que han estat als Jocs de París 2024 en diferents facetes. L’ajuntament ha organitzat per avui (13.00 h) una recepció a la sala de plens on assistiran, a més de Travé, que va ser cinquè a la final de C1, l’andorrana Mònica Dòria, onzena en C1, i els entrenadors lleidatans Anais Bouchet i Cristian Tobio, de les seleccions d’Espanya i Andorra, respectivament, així com la urgellenca Meri Rodríguez, actual gerent del Parc del Segre i que ha pres part en els Jocs com a cap de resultats de les proves d’eslàlom, tots membres del Cadí.