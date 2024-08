Lyles i Bednarek se citen a l'esperada final dels 200

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La jornada d’ahir al tartan de l’Stade de France va servir per certificar la que serà una de les grans cites d’aquests Jocs de París, el duel a la final dels 200 metres entre els nord-americans Noah Lyles, que buscarà el segon or després d’haver guanyat l’hectòmetre, i Kenny Bednarek. Ambdós van treure plaça per a la final d’avui, el primer sense brillar ja que es va conformar amb un segon lloc en la seua sèrie darrere del botsuanès Letsile Tebogo, mentre que el segon va guanyar la seua.

Lyles s’ha posat com a objectiu sortir de París amb tres ors. Ja té el dels 100 metres i és el màxim favorit per als 200, la seua distància predilecta, en la qual va fracassar a Tòquio, una espina que ara es vol treure. També opta a l’or en el relleu 4x100.Per la seua part, el jamaicà Roje Stona va paralitzar l’estadi amb un llançament de disc de 70 metres que va suposar un nou rècord olímpic, en una jornada en què també es va coronar l’australiana Nina Kennedy en salt de perxa, un any després d’haver compartit l’or mundial amb la nord-americana Katie Moon, que es va quedar amb la plata en aquesta disciplina. La sorpresa la va firmar Stona, que es va imposar al màxim favorit en llançament de disc, el lituà Mykolas Alekna, en una vibrant final que va acabar amb un rècord olímpic de dos dècades.A la final de 400 metres, el nord-americà Quincy Hall va imposar el seu rànquing i va guanyar en la recta final el britànic Matthew Hudson-Smith, que va millorar el seu propi rècord d’Europa, 43.44, mentre que el zambià Muzala Samukonga va obtenir el bronze, la tercera medalla que aconsegueix el seu país a la història, després del bronze del boxejador Keith Mwila a Los Angeles i la plata de l’atleta Samuel Matete en 400 metres tanques a Atlanta.Quant a la participació espanyola, Quique Llopis i Jordan Díaz van accedir ahir a les seues respectives finals olímpiques de 110 metres tanques i triple salt de París 2024, mentre que Daniel Arce va ser desè en els 3.000 obstacles. Llopis, subcampió d’Europa aquest estiu, va quedar darrere del campió del món i favorit Grant Holloway, superant el vigent campió olímpic, el jamaicà Hansle Parchment. Per la seua banda, Asier Martínez no serà a la lluita per les medalles al quedar cinquè en la seua semifinal.

Dos lusitans, afectats per nadar al Sena

Els atletes portuguesos Vasco Vilaça i Melanie Santos presenten possibles símptomes d’infecció gastrointestinal després de competir al riu Sena durant les proves de triatló dels Jocs Olímpics de París. Vilaça es troba “estable” a la Vila Olímpica, després de desenvolupar “símptomes compatibles amb una infecció gastrointestinal”, va informar ahir el Comitè Olímpic de Portugal (COP). Per la seua part, Santos mostra una simptomatologia similar, “però de forma menys aguda”, va apuntar.

Un jugador, detingut per comprar cocaïna

Un jugador de la selecció australiana d’hoquei sobre herba que participa als Jocs va ser detingut la nit de dimarts a dimecres per la Policia francesa, que el va sorprendre quan comprava cocaïna al carrer, va informar la Fiscalia parisenca. Encara que no va donar el seu nom, diversos mitjans han filtrat que es tracta de Thomas Craig, de 28 anys, que diumenge passat va jugar el partit de quarts de final en què Austràlia va perdre contra Països Baixos.

Pla de la RFEF per a la conciliació familiar

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va anunciar ahir un pla de conciliació familiar en un acord amb les seleccions olímpiques de futbol, amb un fons econòmic i mesures per a la convivència durant la concentració de París 2024. La RFEF va arribar a un acord amb les seleccions femenina i masculina perquè els 22 futbolistes d’ambdós equips obtinguin “una abundant bossa econòmica per poder estar al costat dels seus familiars o amics durant el torneig olímpic de futbol”.

Carolina Marín, operada amb èxit

Carolina Marín va ser operada ahir de la ruptura del lligament encreuat i els meniscos intern i extern del genoll esquerre que va patir durant les semifinals dels Jocs. La intervenció, a la Clínica Olympia i feta pel doctor Manuel Leyes, es va desenvolupar sense complicacions. “Tot ha anat bé. La cirurgia ha consistit a fer un nou lligament i cosir els dos meniscos. A més, li hem fet un reforç extra articular per tenir més estabilitat rotacional al genoll”, va explicar després de l’operació.