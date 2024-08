Triomf de l'Atlètic Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida es va imposar per 0-1 ahir al Mollerussa, en un partit de pretemporada en què es van mesurar els dos únics equips lleidatans que aquesta temporada competiran a la Tercera RFEF. Per a l’equip de Lleida, entrenat per Gabri García, el d’ahir era el segon amistós, després de la derrota per 1-0 el cap de setmana al camp del Reus Reddis, mentre que per al Mollerussa de Moha era el primer partit de preparació. El gol de la victòria de l’Atlètic Lleida el va firmar Souleiman Sidibé al minut 84 i al Mollerussa va debutar el seu més recent fitxatge, el davanter Konu Kim, que arriba precisament de l’Atlètic Lleida.

Després d’una primera part equilibrada, en la qual no hi va haver gols i els dos equips van buscar imposar el seu estil sobre el terreny de joc, a la segona l’Atlètic Lleida va ser el que va disposar de més ocasions i, quan semblava que el partit s’acabaria amb l’empat inicial, en l’arribada més clara dels del Segrià, Souleiman Sidibé va rematar de cap una centrada des de la banda que va suposar el 0-1 definitiu. Els dos equips van oferir moments de bon joc als aficionats que es van citar al Municipal de la capital del Pla i el partit va resultar molt equilibrat, entre dos equips que es coneixen bé i que compten amb jugadors que han militat als dos costats. El Mollerussa va fer gala d’un bon sistema defensiu i a la recta final de la primera part va tenir més arribada i hauria pogut obrir el marcador, però el gol no va arribar. A la segona es va mantenir la igualtat fins que va arribar el gol decisiu.El Mollerussa tornarà a jugar diumenge contra l’Albi i l’Atlètic Lleida rebrà dissabte l’Atlètic Montsó.