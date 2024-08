“Un diploma és bo”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala d’actes de l’ajuntament de la Seu d’Urgell va acollir ahir una recepció als representants del Club Cadí Canoë Kayak que han participat en els Jocs Olímpics de París 2024, encapçalats pel seu principal referent, el palista Miquel Travé, que es va quedar a les portes de la medalla en C1, aconseguint al final un diploma olímpic per la seua cinquena posició. Els membres del club urgellenc, que van ser rebuts al consistori per l’alcalde Joan Barrera, van entrar al saló de plens escortats per les pales dels joves esportistes del Cadí.

A més de Travé van ser-hi la seua entrenadora, Anaïs Bouchet, i l’expalista i actual tècnic de l’equip espanyol Samuel Hernanz, així com el director esportiu de l’equip andorrà d’eslàloms, Toni Cadena, i Cristian Tobio, entrenador de Mònica Dòria, que no va poder assistir-hi per motius personals, i Meri Rodríguez, gerent del Parc del Segre i que va ser la cap dels resultats d’eslàlom en els Jocs.Joan Barrera va expressar la satisfacció del consistori i de la ciutat pels resultats aconseguits i va felicitar tant els esportistes com la resta de components del Cadí, que aquest any celebra el seu 60è aniversari. “En aquestes sis dècades ha fet un gran treball de base amb molts nens i nenes que han après els valors de l’esforç i de l’esport”, va assenyalar.

Després d’un breu descans, Travé prepararà les dos últimes Copes del Món a Ivrea i la Seu

Miquel Travé, per la seua part, va agrair el suport rebut i va qualificar la seua primera experiència en uns Jocs Olímpics de “molt intensa, però molt bonica, perquè és una cosa que sempre havia somiat viure i que fins que no hi ets no t’ho pots arribar a imaginar”. L’urgellenc va lamentar el toc en una de les portes que el va deixar fora de les medalles. Malgrat la decepció per quedar-se tan a prop de pujar al podi, Travé va assegurar que “un diploma també és un bon resultat i vist amb perspectiva puc estar content, tenint en compte el nivell que hi havia a la competició”. Ara l’urgellenc descansarà uns dies abans de preparar les Copes del Món d’Ivrea (Itàlia) i la Seu previstes el mes de setembre.