Saúl Craviotto només pensa ara a gaudir de la medalla de bronze que va guanyar dijous liderant l’embarcació espanyola de K4 500. És la sisena medalla olímpica que aconsegueix i que l’ha convertit en l’esportista espanyol amb més podis olímpics de la història. “Ja tinc una edat –39 anys–, ara no puc pensar en un altre cicle de quatre anys, així que gaudiré d’any en any, ara me n’aniré de vacances i quan toqui ja analitzarem el futur”, va explicar ahir en declaracions a SEGRE des de París. Els seus pròxims passos seran tornar a Astúries, on resideix, i venir uns dies a Lleida, com ha fet sempre després d’una participació olímpica.

Craviotto explicava que “porto un dia de bogeria. Amb prou feines he dormit. M’he desvetllat i només he pogut dormir unes hores. Després he estat tot el dia atenent trucades i missatges. Però soc feliç amb aquesta medalla, que la vam competir bé i amb moltes ganes”, afegia.Saúl va explicar que “clar que volíem una peça de més valor, volíem la medalla d’or, però és un bronze olímpic, s’ha de valorar. Sí que vam començar primers a la final, però aconseguir la medalla ens va deixar molt satisfets”.Com ja va explicar dijous mateix, l’esportista lleidatà valora especialment, fins i tot més que les sis medalles olímpiques aconseguides, el fet d’haver estat participant en cinc Jocs Olímpics consecutius. “Vaig anar a Pequín amb 23 anys i ara amb 39 he vingut a París i segueixo a dalt. Estic molt content de fins on he arribat, és una cosa que he aconseguit amb l’ajuda de molta gent. Em sento molt feliç”, insistia.El piragüista format al Sícoris Club va ser medalla d’or en el K2 500 a Pequín 2008, plata en el K1 200 a Londres 2012, or en K2 200 a Rio 2016, bronze en K1 200 a Rio 2016, plata en K4 500 a Tòquio 2020 i ara, a París 2024, bronze en K4 500. Darrere seu hi ha el piragüista David Cal, amb 5 metalls, mentre que amb 4 figuren el ciclista Joan Llaneras, la nadadora Mireia Belmonte, la nadadora de sincronitzada (ara artística) Andrea Fuentes i la tenista Arantxa Sánchez Vicario.En la conversa amb SEGRE, va agrair molt el suport que va notar a les grades, on amb l’afició van estar uns seixanta lleidatans. “Veure a les grades els meus pares, les meues germanes, la meua dona i les meues filles i tanta gent vinguda des de Lleida va ser al·lucinant. Espero que les meues filles recordin aquest moment per sempre. Estic molt agraït a tothom perquè han fet un gran esforç per venir”.Als seus 39 anys se sent en forma. “Continuo tenint il·lusió i això m’ajuda. El dia que senti que no m’entreno amb ganes, ja veurem, però ara continuo gaudint i faig el que m’agrada. Ja hem vist que amb 40 anys també es poden guanyar medalles olímpiques. Ara toca anar-me’n de vacances, aniré a Astúries i tornaré a Lleida”, va manifestar.D’altra banda, el piragüisme espanyol va marxar ahir de buit del canal de Vaires-sur-Marne i amb la decepció del quart lloc de Marcus Cooper i Adrián del Río en K2 500 i del sisè d’Antía Jácome i María Corbera (C2 500), en una jornada condicionada pel vent que va bufar a la instal·lació. Amb aquests resultats es van esfumar dos assenyalades opcions de medalla per a un esport que fins a la data n’ha sumat tres en aquests Jocs, dos en esprint amb els bronzes del K4 500 de Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo i Rodrigo Germade, el del C2 500 de Joan Antonio Moreno i Diego Domínguez i el d’eslàlom de Pau Echaniz, palista nascut a Sant Sebastià tot i que format a la Seu d’Urgell, on va viure molts anys. Avui es disputarà l’última jornada, amb cinc espanyols: Estefanía Fernández i Begoña Lazcano en K1 500; Adrián del Río en K1 1.000 i María Corbera i Antía Jácome en C1 200. Hi ha opcions de més medalles.