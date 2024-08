Les que s'havien plantat segueixen

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Força Lleida va fer oficial ahir la renovació de sis de les set jugadores que a finals del mes de juny passat van firmar el manifest, que va rebre unes 2.500 adhesions, en el qual sol·licitaven al club mantenir el primer equip a la Lliga Femenina 2. Abril Rexach, Maria Cerqueda, Carla Fernández, Andrea Fernández, Iris Tribó i Laura Gil –Pilar Comella, l’altra signant, ha decidit no continuar– es mantenen una temporada més a l’equip, unes renovacions que eren indispensables perquè el club accedís a seguir en la tercera categoria del bàsquet femení estatal.

No s’ha d’oblidar que la junta directiva es va plantejar baixar una categoria al saber que algunes de les jugadores no continuarien, malgrat que al final han fet marxa enrere.

Després d’aquestes renovacions, la direcció esportiva busca ara una combo, que pugui actuar indistintament de base i d’escorta, i tres interiors, dos de les quals cincs, per completar una plantilla de deu jugadores. L’equip, que continuarà dirigint Rubén Petrus, té previst començar la pretemporada oficial el 26 d’agost, si bé el 19 ja es faran les revisions mèdiques. Pel que fa als amistosos, se’n disputaran un total de sis, dels quals només estan confirmats els de la Lliga Catalana, en la qual defensa títol. El dia 11 de setembre s’enfrontarà a casa al Tordera (19.00), el 14 visitarà el Viladecans (18.00) i el 21 el Mataró Boet (18.30). Abans, la primera setmana de setembre, hi ha previstos dos amistosos i el 28 o 29 de setembre un altre si no es juga la final de la Lliga.