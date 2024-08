Ingebrigtsen i Kipyegon engrandeixen palmarès

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El noruec Jakob Ingebrigtsen i la keniana Faith Kipyegon es van prendre ahir la revenja personal de no poder guanyar en els 1.500 i els 5.000 dies enrere i, amb dos carreres convincents, sí que van poder engrossir la seua col·lecció d’ors, en l’última jornada de l’atletisme a l’estadi de Saint Denis. La frustració patida pel nòrdic en el quilòmetre i mig la va esborrar de cop en els 5.000 per guanyar per primera vegada aquesta prova en uns Jocs després d’haver-se proclamat l’any passat campió mundial. El noruec va ser gairebé onze segons més ràpid que l’espanyol Thierry Ndikumwenayo, que va ser quinzè. Kipyegon, que almenys sí que va gratar la plata en els 5.000 en la seua primera prova, es va recompondre en els 1.500, amb rècord olímpic inclòs (3:51.29), a poc més de dos segons de la seua pròpia plusmarca universal (3:49.04). El ritme infernal de la final va incrementar les seues opcions, que va aprofitar a la perfecció per sumar el tercer títol olímpic consecutiu en la prova. La delegació espanyola va tenir el seu resultat més destacat en la cinquena posició del càntabre Mohamed Attaoui en els 800 metres, en els quals es va imposar el kenià Emmanuel Wanyonyi. A més, la hispanocubana Yulenmis Aguilar va acabar sisena la final de llançament de javelina i es va quedar, amb 62,78 metres, a noranta centímetres del bronze que es va adjudicar la txeca Nikola Ogrodnikova. La japonesa Haruka Kitaguchi va ser or. D’altra banda, el neozelandès Hamish Kerr es va emportar l’or en salt d’alçada masculí en desempat amb el nord-americà Shelby McEwen, que no va poder sumar el quart or a l’estadi per a la seua delegació, ja que el seu compatriota Masai Russell va guanyar els 100 metres tanques femenins i els dos relleus 4x400, tant el masculí –amb rècord olímpic– com el femení, van acabar amb triomf nord-americà.