L'hongaresa Biczo, primera incorporació per al Força Lleida

L’aler-pivot hongaresa Laura Biczo es va convertir ahir en la primera incorporació del Força Lleida, que seguirà competint a la Lliga Femenina 2 després de la renovació del bloc de la temporada passada. Biczo, de 23 anys i 1,86 metres d’altura, arriba procedent de l’Alcorcón, on va fer una mitjana de 7,4 punts i 5,8 rebots en 26 partits, amb 7,9 crèdits de valoració per partit. Amb experiència en equips com el Gyor i el Cegledi al seu país i al Kangoeroes de Bèlgica, la nova interior del Força Lleida també va jugar durant dos temporades al Barakaldo, a la Lliga Femenina 2. Joaquín Prado, director esportiu del club, va assenyalar que “és una jugadora que uneix algunes de les característiques que sempre busquem, que té experiència però molta projecció. Ens pot donar molta polivalència en el joc interior, amb mobilitat malgrat la seua estatura. Ha de ser un dels referents de la pròxima temporada”, va afegir.

Laura Biczo ja coneix el Barris Nord, ja que el curs passat va jugar amb l’Alcorcón aconseguint 9 punts i 3 rebots en la derrota de les madrilenyes (71-60). En el partit de tornada, que va acabar amb victòria de les locals (81-63), l’hongaresa va firmar 8 punts i 2 rebots. És la setena peça del Força Lleida de cara a la temporada vinent, després de les renovacions d’Abril Rexach, Maria Cerqueda, Carla Fernández, Andrea Fernández, Iris Tribó i Laura Gil.