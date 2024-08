Sifan Hassan emula Zatopek

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

parís

La neerlandesa d’origen etíop Sifan Hassan es va emportar la medalla d’or en la marató femenina dels Jocs de París amb rècord olímpic inclòs al parar el crono en 2h22:55. Hassan no oblidarà mai els Jocs de París. Va arribar a la capital francesa amb l’objectiu de defensar els seus títols olímpics de 5.000 i 10.000 metres aconseguits a Tòquio 2020, afegint a aquestes dos distàncies la marató a la recerca del triplet de medalles com va fer 72 anys enrere el llegendari txec Emil Zatopek.

La neerlandesa d’origen etíop va millorar en 12 segons l’anterior plusmarca de Tiki Gelana

El repte el va complir, malgrat que no va poder ser amb triplet d’ors. En els 5.000 i 10.000 es va emportar dos bronzes i per a la marató, tot just 34 hores després de córrer per última vegada a la pista de l’Estadi de França, es va tornar a calçar les sabatilles per fer un recital sobre l’asfalt de París. La seua gesta va tenir el mèrit afegit del cansament acumulat, la humitat, aproximadament del 70%, i del recorregut, un circuit urbà, monumental i turístic amb grans pendents i una rampa salvatge poc abans del quilòmetre 30, amb un pendent del 13%, el mur més elevat del traçat.Hassan, de 31 anys, va estar en tot moment al capdavant de la cursa, sense mostrar les seues cartes i corrent a un ritme constant que no va donar pistes sobre la seua tàctica i estat de forma, una incògnita després d’una setmana de màxim desgast. En el moment decisiu, quan la cursa es va accelerar després el mur del quilòmetre 30, per selecció natural només van quedar cinc atletes, ella juntament amb les etíops Tigst Assefa –plusmarquista mundial– i Amane Beriso Shankule i les kenianes Sharon Lokedi i Hellen Obiri, ja que la japonesa Yuka Suzuki no va aguantar a partir d’aquell moment.La neerlandesa va arribar a la meta als Invàlids amb el públic assistent dempeus per reconèixer-li la gesta. Al final va parar el crono en 2h22:55, millorant l’anterior rècord olímpic que estava en possessió de l’etíop Tiki Gelana, amb 2h23:07, des del 5 d’agost del 2012 a Londres. Segona va ser Tigst Assefa, a només tres segons, i tercera la keniana Hellen Obiri, amb 2h23:10.Per la seua part, Majida Maayouf, plusmarquista estatal, va acabar dissetena amb 2h28:35, el millor temps d’una espanyola en uns Jocs. L’atleta d’origen marroquí va aconseguir acabar al lloc 17, mentre que la barcelonina Meritxell Soler va ser la 25 amb la tercera millor marca espanyola de la història en la distància.