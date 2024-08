Marçal Piró, a l'Europeu de joves genets de Polònia

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Marçal Piró afrontarà la setmana vinent, del 21 al 25 d’agost a la localitat polonesa de Strzegom, el Campionat d’Europa de joves genets, en la disciplina de Concurs Complet, la seua última competició internacional a la categoria abans de fer el salt definitiu l’any que ve a l’absoluta. El genet de Mollerussa, que complirà 21 anys al setembre, no vol marcar-se cap objectiu a nivell de resultats, encara que reconeix que hi arriba en bona forma després de completar una bona preparació sota les ordres del seu entrenador, l’exolímpic lleidatà Albert Hermoso.

“En una competició com aquesta mai saps com pot anar perquè el nivell dels participants és molt alt, ja que hi seran els millors joves de tot Europa. L’afronto sense cap pretensió clara, només amb l’objectiu de tenir una bona experiència, de tenir un bon record, després ja es veurà el resultat. Com que la preparació ha estat bona, ja que m’he centrat tot l’estiu en aquest Europeu, si tinc una bona experiència ja serà una gran recompensa”, va assenyalar Piró, que hi competirà muntant Eventing.

Marçal Piró ha tingut una sort dispar en les seues participacions a l’Europeu de categories inferiors. El 2022 va aconseguir el subcampionat juvenil, l’èxit més important de la seua carrera internacional, però l’any passat a la localitat anglesa de Hartpury no va poder repetir la gesta i es va veure obligat a retirar-se en l’última jornada, la de cros.Serà el seu comiat a la categoria de Joves Genets, atès que la pròxima temporada competirà en els concursos absoluts. No obstant, el genet de Mollerussa ja sap el que és competir a la màxima categoria, perquè la passada temporada va prendre part amb la selecció espanyola de concurs complet en tres proves de la Copa de les Nacions i una aquest any. “L’objectiu l’any que ve és intentar consolidar-me a nivell absolut, veure com són les proves i el nivell dels rivals, i com em trobo jo, però sense marcar-me cap objectiu”, va assenyalar Piró, que té previst acabar la temporada actual participant en algun concurs estatal i a la Copa del Rei del mes d’octubre, encara que dependrà de l’estat del seu cavall.