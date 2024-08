Sènior femení al Llista

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida Llista comptarà la pròxima temporada amb el primer equip sènior femení de la seua història, gràcies a l’acord de col·laboració que ha subscrit amb el Patí Bell-lloc. L’entitat llistada va començar el 2018 el seu projecte femení amb una dotzena de joves d’entre 3 i 10 anys, un grup del qual l’any següent van sortir les integrants del primer equip totalment femení del Llista, un Minifem. Des d’aleshores la secció ha anat creixent tant en nombre de practicants com en equips, fins als quatre que té en l’actualitat (minifem, fem11, fem13 i fem15), que la pròxima temporada seran cinc amb la creació del sènior.

L’equip, que competirà a Segona Catalana, l’última a nivell autonòmic, estarà format per nou jugadores de quatre procedències diferents. El planter llistat n’aportarà dos, la portera Berta Farré i Maria Ribé; una altra arribarà de Juneda, Berta Tomàs, i tres seran de Bell-lloc, Carla Arenas, que torna a la competició, i Laia Cid i Abril Marimon, que la passada temporada militaven a l’Alpicat, d’on arriben unes altres tres integrants, la portera Laia Pagés i Eva Pastor i Núria Jové, que han decidit canviar d’aires al no poder ascendir la passada campanya a l’OK Lliga amb l’equip del Segrià.La direcció tècnica anirà a càrrec de dos dels coordinadors de la base llistada, Pol Besora i Sergi Duch, jugador del primer equip i que afrontarà la seua primera experiència al capdavant d’un sènior. “Als equips de base fas més de formador que d’entrenador, i ara el rol serà al revés”, va afirmar Duch, que no es vol marcar objectius. “No hi ha pressió. Serà el primer any i, encara que l’equip té nivell, no posaria com a objectiu l’ascens, encara que en una Lliga pot passar de tot. El que està clar és que la idea és anar ascendint i arribar fins on es pugui, però sense cap pressió”, va recalcar. L’equip, que lluirà una samarreta amb els escuts d’ambdós entitats, tindrà la base d’operacions al pavelló Onze de Setembre, malgrat que hi haurà alguns entrenaments i partits que se celebraran a la localitat del Pla.

Ambdós clubs també han ampliat la seua col·laboració a nivell masculí, de manera que alguns jugadors del Bell-lloc podrien reforçar si cal els entrenaments del Lleida Llista d’OK Lliga. “El problema que tenim des de fa uns anys és que jugadors de Lleida han d’anar-se’n a altres clubs perquè no troben sortida a la província. El que volem és que això no ocorri, que no se n’hagin d’anar a clubs com l’Igualada o el Vila-seca, sinó que tinguin un referent aquí. Per això ens unim, per tenir més possibilitats i evitar que aquests jugadors facin el salt fora i no a Lleida”, va afegir Sergi Duch.

El Bell-lloc fitxa Deri Mataix per afrontar la Nacional Catalana

El Club Patí Bell-lloc, amb 51 anys d’història, tornarà a jugar la temporada que ve a la Nacional Catalana, la tercera categoria de l’hoquei patins, una dècada després. El club del Pla d’Urgell, que va arribar a militar a la Segona divisió estatal, l’actual OK Lliga Plata durant deu temporades consecutives, entre 1995 i 2005, ha encadenat el seu segon ascens en dos anys i afrontarà el nou repte amb la mateixa plantilla de l’ascens i un sol reforç, el de l’alacantí Deri Mataix, ex del Llista i que arriba procedent de l’Alpicat.