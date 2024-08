L'Hiopos Lleida inicia la pretemporada

Amb l’obligatori protocol de les revisions mèdiques, l’Hiopos Lleida va obrir ahir una temporada històrica en la qual, després del brillant ascens aconseguit a Madrid el 9 de juny al derrotar l’Estudiantes, toca ara disfrutar de la merescuda estada a la màxima categoria del bàsquet estatal. Amb la plantilla encara pendent de tancar-se, els jugadors que ja són a Lleida van passar ahir per la Unitat de Medicina de l’Esport de Clínica Mi NovAliança, on es van sotmetre als reconeixements mèdics, que van anar a càrrec del doctor Fernando Pifarré, metge especialista en medicina de l’Educació Física i de l’Esport a la clínica i director del Servei de Medicina de l’Esport de la Generalitat a Lleida.

Pifarré va destacar “el bon estat de forma amb què afrontaran els entrenaments”. És el segon any que la Clínica Mi NovAliança és patrocinador del club.Els jugadors es van sotmetre durant tot el dia a una valoració biotipològica, una valoració espiromètrica i una prova d’esforç màxima per veure el consum d’oxigen màxim, la ventilació, els llindars aeròbic i anaeròbic, els equivalents de ventilació i l’aprofitament de l’oxigen en la fase de transició aeròbica-anaeròbica.“El que es busca amb les revisions mèdiques és analitzar prèviament la condició física, cardiovascular i locomotora del jugador i veure que està capacitat per a un entrenament òptim”, va explicar Enric Conesa, responsable de l’àrea de rendiment i readaptació del club. “Això ens permetrà, si fos necessari, fer entrenaments més personalitzats”, va afegir. “Es tracta de valorar com estan els jugadors i assegurar-nos que no tenen cap problema que els impedeixi iniciar la pretemporada”, va resumir. “L’objectiu ara no és cap altre que arribar de la millor manera possible a l’inici de la Lliga.” Encara que oficialment els entrenaments en pista no començaran fins dilluns, avui i demà (vegeu el desglossament), els jugadors ja faran sessió de tir en diferents pavellons de la ciutat.

Michael Caicedo, durant una de les proves de la revisió.. - JAVI ENJUANES

En aquests moments, el club ja compta amb deu jugadors, malgrat que el tècnic, Gerard Encuentra, només pot treballar amb vuit, atès que els acords als quals s’ha arribat amb dos d’ells encara estan pendents de firma. Es tracta del base Dee Bost, que té passaport búlgar i arriba procedent del Galatasaray turc, i del croat Luka Bozic, que arribaria cedit pel València. Al club valencià li ha sorgit un problema, amb la lesió de Chris Jones, encara que des de l’Hiopos Lleida es confia que totes les parts mantinguin l’acord assolit. Bozic és un jugador polivalent, que pot actuar de 3 i de 4.

Sí que estan ja a disposició d’Encuentra els dos jugadors que continuen de la plantilla per a la història que va aconseguir l’ascens, el base Rafa Villar i l’escorta Kenny Hasbrouck.Pel que fa als fitxatges oficialitzats pel club, són l’aler Oriol Paulí, que arriba procedent del Barcelona; l’ala-pivot finlandès Alexander Madsen, que la passada temporada va jugar al Morabanc Andorra; l’escorta Michael Caicedo, que arriba també del Barcelona; el targarí Pierre Oriola, que procedeix del Manresa; l’aler Thomas Bropleh, que l’any passat va jugar a la Lliga japonesa, i l’escorta Corey Walden, que procedeix també del Galatasaray, com Bost. La Lliga començarà el 28-29 de setembre i l’equip debutarà a Saragossa.

Primer contacte amb la pista, avui al pavelló de Pardinyes

Després de les revisions mèdiques d’ahir, els jugadors de l’Hiopos Lleida, tindran avui un primer contacte amb la pista. Serà a partir de les 10.30 al pavelló de Pardinyes, mentre que demà faran el treball a l’Agnès Gregori. L’equip té previst iniciar oficialment els entrenaments dilluns, data en la qual ja haurien d’estar finalitzats els treballs de millora al Barris Nord per adequar el recinte a les exigències de l’ACB.Amb pocs dies encara d’entrenament, l’equip lleidatà afrontarà ja la propera setmana, el divendres dia 23, el primer dels enfrontaments amistosos de preparació. Serà davant del Morabanc Andorra en la quarta edició del Trofeu Comú d’Encamp.