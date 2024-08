El Futsal Lleida, punta dellança d'una desena de clubs

Publicat per XAVI CASALS Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lamsauto Futsal Lleida, equip que aquesta temporada tornarà a competir a la Segona B, després d’una absència de tres anys, obrirà la Lliga el 14 de setembre a la pista del Club Natació Sabadell, segons ha ofert el sorteig del calendari. El primer partit davant de la seua afició el jugarà, en la segona jornada, el 21 de setembre, rebent el Ripollet.

La primera volta la tancarà el 21 de desembre a casa rebent el Barceloneta Futsal, mentre que la competició la tancarà a la pista barcelonina el 3 de maig del 2025. Fonts del club van explicar que la seua intenció és jugar a l’Onze de Setembre.L’equip, que estarà entrenat en la seua tornada a la Segona B per Xavi Molins, ha anunciat fins ara un únic fitxatge, el d’Otto Rabah, que procedeix del Comtat, mentre que han renovat nou jugadors de la plantilla que va aconseguir l’ascens: Izan Martínez, Victor Pinyol, Roger Artero, Ian Berbel, Pol Barrot, Boymy, Sergi Gil, John Casey i Pau Muñoz.El club també ha presentat aquesta setmana la nova campanya de captació d’abonats, amb una oferta per als que obtinguin el carnet aquest mes d’agost. Els qui així ho facin pagaran un preu de 25 euros, mentre que els que obtinguin l’abonament a partir de l’1 de setembre en pagaran 30. Els menors de 18 anys només paguen 15 euros. Els avantatges per als abonats són accés prioritari als partits i esdeveniments organitzats pel club, així com participació exclusiva i gratuïta en sortejos i descomptes en iniciatives de l’entitat. D’altra banda, a la Tercera Nacional competiran aquesta pròxima temporada tres equips lleidatans. Es tracta de l’EFS Balaguer Comtat d’Urgell, CFS Linyola i el Baró de Maials FC, equip aquest acabat d’ascendir. La Lliga començarà el cap de setmana del 28 i 29 de setembre i en la primera jornada el Balaguer visitarà el Sant Sadurní, mentre que el Linyola rebrà el Baró de Maials.A la Divisió d’Honor Catalana, que comença el 28-29 de setembre, hi ha Ponent Futsal Alcarràs, Tàrrega, Maristes, Solsona i Pardinyes i a la Divisió d’Honor femenina el CFS Almacelles, el CFS Linyola i el Seròs. Comença el 19-20 d’octubre.