L'AEM ofereix un abonament a 30 euros per veure el primer equip femení

L’AEM va anunciar ahir que ofereix un abonament individual a 30 euros per assistir a tots els partits com a local del primer equip femení a Primera RFEF Femenina, encara que també obre la possibilitat a fer un abonament familiar, per a quatre persones, a un preu de 100 euros.

A més, crea un abonament jove, a 20 euros, que comprèn les edats entre els 10 i els 17 anys, ja que l’entrada als menors de 10 anys serà gratuïta.El club repeteix el lema dels últims anys Sigues part del somni com a eix de la campanya, malgrat que destaca que l’entitat celebrarà el seu centenari durant la temporada, quan s’entri al 2025. Per això també utilitza l’eslògan Cent anys de passió, d’il·lusió, d’emocions, de futbol, d’història...Els interessats podran adquirir l’abonament trucant al telèfon del club (973245970) o escrivint un correu a secretariaaem1925@gmail.com.D’altra banda, l’equip jugarà avui (19.00) el seu primer partit de pretemporada al Recasens, rebent el Vila-real, un acabat de descendir de Lliga F que serà rival seu a Primera RFEF. El conjunt lleidatà ja ha disputat tres partits amistosos, amb dos derrotes davant d’equip de Primera i una victòria, davant de l’Europa (0-4).