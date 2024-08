El Madrid, supercampió en l'estrena amb gol de Mbappé

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid va conquerir ahir la Supercopa d’Europa, la sisena en el seu palmarès per ser el més premiat a la competició, al vèncer per 2-0 l’Atalanta italiana, gràcies a una millor segona meitat en la qual va sobresortir un extraordinari Jude Bellingham, a part dels golejadors Fede Valverde i un Kylian Mbappé que va marcar en la seua estrena amb la samarreta madridista.

El triomf madridista va ser històric per a Carlo Ancelotti, que posseeix ja 14 títols al comandament del Reial Madrid, igualant Miguel Muñoz com el tècnic més premiat de la història blanca. A més, Luka Modric també es va convertir en el jugador amb més títols de la història de l’entitat en solitari, amb 27, deixant enrere Nacho Fernández (26), que va abandonar el Madrid aquest estiu. Després d’un primer temps igualat, en el qual ambdós equips van topar una vegada amb el travesser, l’Atalanta va tenir una ocasió molt clara per avançar-se que Courtois va salvar amb una d’estirada miraculosa. El Madrid es va activar després de l’ensurt i, en una bona jugada de Vinícius per la banda esquerra, Fede Valverde va acabar convertint l’1-0 que donava avantatge als blancs. El gol va ser un cop gairebé mortal per als italians, que van deixar de pressionar com abans i es van quedar sense capacitat de reacció, més encara quan Mbappé va enviar a l’escaire una passada enrere de Bellingham, que va ser elegit MVP del partit, per sentenciar la victòria amb el 2-0 i donar al Madrid la Supercopa.