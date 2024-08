La Seu també distingeix a les seues festes el Cadí Canoë Kayak

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Coincidint amb el 60 aniversari de la fundació del club i amb els èxits esportius en els recentment finalitzats Jocs Olímpics de París, l’ajuntament de la Seu d’Urgell ha decidit encarregar el pregó de la festa major al Club Cadí Canoë Kayak. El pregó obrirà els festejos el 24 d’aquest mes, a les 20.00, des del balcó del consistori.

En la competició el club ha tingut dos esportistes, Miquel Travé i Mònica Dòria, palista del Cadí Canoë Kayak que va competir amb Andorra. A més, l’entitat ha tingut diversos tècnics en els Jocs, com Anaïs Bouchet, Samuel Hernanz, Xavi Etxaniz, Toni Cadena, Cristian Tobio i Marc Domenjó.Miquel Travé s’ha convertit en el primer esportista masculí del club a guanyar un diploma olímpic. D’altra banda, amb la seua cinquena posició en C1 i després d’haver passat a la final com a segon de la seua semifinal, firma el millor resultat històric del Cadí i de l’eslàlom català en uns Jocs. Mònica Dòria, per la seua part, ha estat la primera representant del Cadí CK i de l’equip d’Andorra a disputar tres modalitats diferents en una cita olímpica. L’ajuntament ja va homenatjar el club i els palistes amb una recepció el passat dia 8.El Club Cadí Canoë Kayak es va fundar el 1964 i amb motiu d’aquest aniversari ha organitzat una exposició a la recepció del col·legi La Salle.