El Força Lleida incorpora la base polonesa Justyna Rudzka

La base polonesa Justyna Rudzka és el tercer fitxatge del Força Lleida per a la nova aventura a la Lliga Femenina 2. Rudzka té 23 anys, mesura 1,71 i procedeix del GKT Gdynia, un dels millors equips de la Lliga polonesa, ubicat a la ciutat del mateix nom, al nord del país. La del Força Lleida serà la primera experiència de la jugadora fora del seu país. El seu equip ha guanyat 13 vegades la Lliga polonesa, les dos últimes els anys 2020 i 2021, i la Copa en deu ocasions, les dos últimes també el 2020 i 2021.

Joaquín Prado, director esportiu del club, va comentar que estan “satisfets amb la incorporació de Justyna, una jugadora que ve per completar la nostra posició de base i per ser important des de la posició d’1 amb la seua direcció, amb la seua molt bona capacitat defensiva. Té experiència en una lliga tan important com la polonesa i en un club de primer nivell” i va afegir que “espero que tingui una bona adaptació a la nostra competició i a l’estil del nostre equip i que sigui una jugadora important”.Els dos primers fitxatges són Laura Biczo i Clara Mertz i de la passada campanya continuen sis jugadores: Abril Rexach, Maria Cerqueda, Carla Fernández, Andrea Fernández, Iris Tribó i Laura Gil.

Entrenament del masculí a porta tancada

Després de sotmetre’s dimecres a les preceptives revisions mèdiques prèvies a l’inici dels entrenaments, la plantilla masculina va tenir ahir el primer contacte amb la pista. Va ser en una sessió que es va celebrar a porta tancada al pavelló de Pardinyes i en la qual el tècnic, Gerard Encuentra, va treballar amb els jugadors disponibles de l’equip, a qui es van unir joves del planter i de l’equip vinculat, el CB Mollerussa. Avui treballaran a l’Agnès Gregori i dilluns vinent, si les obres estan acabades, podran fer-ho ja al Barris Nord.