El Lleida preveu limitar a 10 € el preu per a l'afició rival

Set clubs que formen part del grup 3 de Segona RFEF (Sabadell, Sant Andreu, Europa, Alzira, Andratx, Mallorca i Eivissa Islas Pitiusas) van anunciar ahir un acord per limitar a un preu màxim de 10 euros les entrades de l’afició visitant, la quantitat de les quals es negociarà individualment segons la demanda i la capacitat d’aforament.

El Lleida CF no apareix entre els clubs signants, però fonts de l’entitat van deixar clar a SEGRE que consideren que la proposta és “interessant” i que “molt probablement” se sumaran a l’acord pròximament.De fet, durant l’estiu des del club ja s’havien iniciat converses amb algun dels clubs signants per limitar el preu de les entrades de la zona visitant a 10 euros, com ja va passar la passada temporada en els enfrontaments contra el Sant Andreu.Tanmateix, els dirigents del club no han pogut participar en la recent negociació entre els diferents equips abans que anunciessin ahir l’acord, i per això el Lleida no ha aparegut entre els set signants.Així mateix, molts aficionats del club van incitar a través de les xarxes socials al fet que el club blau s’unís a l’esmentada limitació de preus, tenint en compte que el Lleida és un dels equips del grup que més aficionats desplacen als partits fora de casa, més encara en una temporada en què hi ha nou equips catalans dels 18 que formen el grup.Val a recordar que les dos primeres jornades a casa de la nova temporada, davant de l’Atlètic Balears –en la segona data– i el Cornellà –en la tercera–, es disputaran a porta tancada. Ambdós partits ja tenen horari oficial i es disputaran el dissabte 7 i 14, respectivament, els dos a les 19.30 hores.

Les penyes del club van impulsar dimarts una iniciativa a través de Change.org per fer una petició formal a la Paeria perquè aquesta col·loqui una pantalla gegant al pàrquing del Camp d’Esports per seguir els esmentats partits. La petició ja ha recollit 350 firmes a través de la plataforma. A més, la jornada 4 davant del Sant Andreu es disputarà el diumenge 22 de setembre, a les 18.00 hores.