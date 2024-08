Nova era amb Flick

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça inicia avui una nova etapa a l’entitat, amb el debut en partit oficial del nou projecte liderat pel tècnic alemany Hansi Flick. L’extècnic del Bayern debutarà enfrontant-se al València (21.30), en la sempre difícil visita a Mestalla, després d’un estiu marcat, com ve sent habitual últimament, per les dificultats econòmiques de l’entitat per emprendre fitxatges i fer inscripcions.

Després del tortuós adeu de Xavi Hernández, que va tancar l’última temporada en blanc –molt lluny del títol de Lliga que va guanyar el Madrid, eliminat en quarts de final de la Champions amb golejada del PSG a Montjuïc (1-4) i també fora de la Copa del Rei a vuitens–, Flick va assumir el repte de canviar la cara a l’equip malgrat que comptarà gairebé amb la mateixa plantilla, amb les úniques baixes destacables de Joao Cancelo i Joao Félix, que van acabar les seues cessions, i la sortida del capità Sergi Roberto, que deixa Ter Stegen com a capità blaugrana en aquesta nova etapa amb un compatriota a la banqueta, que intentarà aprofitar la brillantor de Lamine Yamal, l’experiència de Lewandowski i Gündogan i el talent de la Masia per forjar un equip competitiu.L’única cara nova del nou projecte, més enllà del tècnic, serà la de Dani Olmo, que torna al club després de deu temporades entre el Dinamo de Zagreb i l’RB Leipzig alemany, que ha rebut 55 milions d’euros del conjunt blaugrana. El mitjapunta egarenc, de 26 anys, arriba com una petició expressa de Flick i està cridat a ser una de les puntes de llança de l’atac blaugrana després de ser una de les peces clau de la selecció espanyola que va guanyar l’Eurocopa, al costat de Lamine Yamal i Nico Williams, l’altre anhel del club a l’estiu, que finalment sembla decidit a quedar-se a l’Athletic Club almenys una temporada més.Tanmateix, Olmo no serà present en el debut a Mestalla, perquè oficialment té molèsties que li impedeixen jugar, malgrat que tampoc ha pogut ser inscrit encara a LaLiga. Ell i Vitor Roque són els dos únics jugadors de la plantilla que no han pogut formalitzar encara la inscripció, a pesar que el brasiler és un dels que no compten per a l’entrenador.Per això, ahir el club va prioritzar inscriure Pablo Torre, Marc Casadó i Pau Víctor, l’altre fitxatge de l’estiu, encara que la temporada passada ja va vestir de blaugrana. Ho va fer com a jugador del filial, de qui va ser el màxim golejador a Primera RFEF com a cedit del Girona i el seu bon rendiment va fer que el club apostés per ell i el comprés per 3 milions. L’atacant de Sant Cugat, de 22 anys, ha respost a la inversió convertint-se en la gran sensació de la pretemporada, que ha tancat amb tres gols, dos dels quals per donar el triomf en el clàssic estiuenc davant del Madrid.A més, també va ser inscrit ahir Iñigo Martinez, malgrat que en el seu cas podrà jugar ja que el club es va acollir a l’article 77 de la normativa de Control Econòmic de LaLiga, que permet inscriure el central basc aprofitant l’espai que genera la baixa de llarga durada de Ronald Araujo.De fet, les absències d’alguns dels jugadors cridats a ser importants també marquen l’inici del nou projecte de Flick. A banda d’Araujo, que es perdrà gairebé quatre mesos després de lesionar-se a la Copa Amèrica amb l’Uruguai, tampoc estaran disponibles Frenkie de Jong i Gavi. El primer continua encara de baixa per la lesió de turmell que li va fer perdre l’Eurocopa i la recuperació del qual s’està allargant més del que s’esperava, mentre que Gavi està en el tram final de recuperació de la greu lesió de genoll.La bona notícia és la tornada de Pedri, que estarà disponible per tenir minuts a Mestalla malgrat perdre’s tota la pretemporada al lesionar-se també al genoll a l’Eurocopa. Les importants absències al centre del camp han donat l’oportunitat a la sala de màquines als joves Marc Casadó i Marc Bernal, que s’han establert com el doble pivot titular en una pretemporada amb protagonisme dels jugadors del filial. Després d’una bona gira americana, que el Barça va tancar amb dos empats, davant del Manchester City (2-2) i el Milan (2-2), i un triomf davant del Madrid (1-2), els blaugranes van acabar la pretemporada amb una inquietant derrota davant del Mònaco en el trofeu Gamper (0-3), que no va deixar les millors sensacions per obrir la nova temporada, en la qual es vol tornar a lluitar per títols després de tancar l’última campanya en blanc.

El Jutjat d’instrucció número 3 de Mataró (Barcelona) va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels quatre detinguts per l’apunyalament de Mounir Nasraoui, el pare de Lamine Yamal, mentre que els altres tres van quedar ahir en llibertat amb mesures cautelars després de passar ahir al matí a disposició judicial. La causa queda ara oberta pels delictes d’homicidi en grau de temptativa i lesions.D’altra banda, el pare de Lamine Yamal va abandonar ahir a la tarda l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona al rebre l’alta hospitalària després d’estar-hi ingressat des de la nit de dimecres passat.

Presó sense fiança per a l’acusat d’apunyalar el pare de Yamal

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assegurar que malgrat l’absència de fitxatges, els problemes per inscriure jugadors i les lesions, està “satisfet” amb la plantilla que té i creu que forma part d’un grup “molt robust” que espera veure triomfar en la difícil estrena de Lliga.“Estic satisfet amb la plantilla que tinc. La resta són interrogants. No hi ha excuses. Quan vaig firmar, sabia que no seria fàcil. Estic content amb l’equip, amb el futbol que mostra i el que dona al terreny. Tenim jugadors lesionats, a poc a poc aniran tornant i no deixem de ser un equip molt robust”, va manifestar. L’alemany va explicar que “Dani Olmo actualment no està en la condició física adequada. No és una opció per demà”. Tanmateix, va expressar que Pedri podria tornar. “Pot ser que sigui una opció per a la segona part”, va dir Flick, que a més va deixar clar que, malgrat el que ha succeït aquests dies amb l’apunyalament al seu pare, Lamine Yamal està “per jugar”.Sigui com sigui, confia en el seu equip i que no estigui cansat, com davant del Mònaco. “Dilluns vaig sentir que l’equip estava cansat, ha estat una pretemporada llarga, ens hem entrenat molt durament i intensament i estic convençut que demà els veurem en una bona versió”. Va assenyalar que “sé que València sempre és una plaça especial, on es genera un gran ambient”. “El València ha demostrat que està jugant molt bé. Caldrà controlar molt bé els espais entre la defensa i la porteria”, va concloure.

Hansi Flick: “Estic satisfet amb la plantilla que tinc. No hi ha excuses”

