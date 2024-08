La Vuelta més oberta

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les grans figures del ciclisme mundial no estan en la 79 edició de la Vuelta Ciclista a Espanya que arranca avui a Lisboa i desembarcarà a Madrid el 8 de setembre, d’aquí que sense galàctics el pronòstic s’obre a un grapat de corredors terrenals que lluitaran per la samarreta roja de guanyador, entre ells el nord-americà Sepp Kuss, defensor del títol.

No seran avui en la crono inicial amb el Monestir dels Jerònims lisboeta els tres tenors del pilot internacional. Pogacar descansa amb el doblet Giro-Tour a la butxaca, Vingegaard corre a Polònia perseguint la seua millor forma, i Evenepoel, el rei de París 2024, espera el Mundial de Zúric i les clàssiques de final de temporada.Sí que estaran a la vista de la Torre de Bélem i a la vora del Tajo un bon nombre de candidats a succeir en el palmarès Sepp Kuss, precisament el favorit número 1 com a defensor del títol, seguit de prop, respectant els seus tres entorxats, per l’eslovè Primoz Roglic.Entre els aspirants demanen pas tres ciclistes estatals amb comptes pendents: Enric Mas, Mikel Landa i Carlos Rodríguez, un trio que té una gran oportunitat en una Vuelta incerta, que promet emoció fins al final amb un recorregut muntanyós en les tres setmanes de competició.Per palmarès, l’eslovè Primoz Roglic mereix el respecte d’un triple mallot roig de la ronda. L’excampió olímpic de crono arriba després de guanyar el Dauphiné i retirar-se del Tour per una caiguda, encara que amb la incògnita de si mantindrà el nivell que li van donar aquests triomfs (2019, 2020 i 2021). Kuss, l’americà de Durango que domina a la perfecció el castellà, acaba de guanyar la Vuelta a Burgos i arriba en forma. Sortirà com a líder d’un Visma reforçat amb Wout van Aert i Van Baarle, i que a més comptarà amb una de les esperances del ciclisme belga, Cian Uijtdebroeks, de 21 anys.Lisboa, que ja va donar la sortida el 1997, acull avui una crono de 12 km que es llançarà des del Monestir dels Jerònims fins a Oeiras per obrir una aventura de 3.265 quilòmetres repartits en 21 etapes.

Enric Mas es veu capaç de lluitar per la victòria

Enric Mas, cap de files del Movistar, afronta la seua setena Vuelta. Amb tres segons llocs en la ronda espanyola, arriba a Lisboa convençut que té “capacitat per lluitar pel podi, i fins i tot per la roja”. “Sens dubte em veig amb capacitat per guanyar la Vuelta, per a això som aquí”, va assegurar ahir a la capital portuguesa el ciclista balear, una de les millors opcions del ciclisme estatal.