Assalten Mestalla

Robert Lewandowski va fer ahir del València la seua víctima favorita amb un doblet que va valer al Barcelona per remuntar el marcador en el primer partit oficial de l’era Hansi Flick i amb el qual el davanter polonès eleva a sis els seus gols a l’equip blan-i-negre, que es converteix en el club al qual més ha marcat com a jugador blaugrana. Lewandowski va aprofitar el temps afegit de la primera part per igualar (m.45+5) el gol que Hugo Duro va marcar en el 44, gràcies a una assistència de Lamine Yamal, i tot just reprendre’s la segona part va convertir el penal de Mosquera a Raphinha en el 2-1 que el Barcelona va mantenir sense mostrar un gran joc davant d’un València esgotat físicament i inofensiu però que es va avançar en el marcador i s’hauria pogut posar 2-0 abans del descans si no fos per la miraculosa aparició de Curbasí. Mestalla va penjar ahir el cartell de “no hi ha bitllets” per viure la primera jornada entre el València de Rubén Baraja i el Barcelona de Flick. Dos equips totalment diferents amb objectius molt distants. De l’equip continuista i sota mínims dels valencians al nou projecte amb el qual els blaugranes, encara amb peces per arribar i ple de jugadors del planter, volen lluitar de nou per LaLiga davant del Reial Madrid de Mbappé.

El del planter va ser clau per evitar el 2-0 abans del descans al treure una pilota gairebé sobre la línia de gol

Baraja, encara amb Mamardashvili sota els pals malgrat que té peu i mig a la Premier, va comptar amb dos recents ors olímpics, Mosquera i Diego López, ambdós titulars al costat de Rafa Mir, el davanter que anhelava, i un gran Yarek en el centre de la saga, mentre que Flick s’enfrontava al seu primer test sense poder inscriure jugadors com Dani Olmo, el fitxatge estrella fins a la data, i va fer debutar Bernal i Casadó com a titulars. També després va fer estrenar-se a Primera Gerard Martín i Pau Víctor, el golejador de la pretemporada.El Barcelona no va tardar a dominar el València amb un elèctric Lamine Yamal a qui cap jugador blanc-i-negre no podia arrabassar la pilota, però, malgrat el control dels blaugranes, va ser l’equip de Rubén Baraja qui va tenir les ocasions més clares. Les poques vegades que tenia la pilota, el València jugava amb sentit. Amb Rafa Mir per la dreta i amb André Almeida de segon punta darrere d’Hugo Duro, el perill era generat per ells tres amb un Diego López que s’afegia a les jugades des de l’esquerra.En el minut 12, Hugo Duro va centrar des de l’esquerra per a Rafa Mir, que es va quedar a centímetres de connectar de cap amb la pilota. Dos minuts després, una centrada d’Almeida després d’una gran arrancada per línia de fons va sortir fregant el pal al ser refusada per Cubarsí i Hugo Duro va enviar alt una rematada des del córner. El gol local es veia venir.El València va crear tres ocasions en tres minuts que van ser contestades amb un fort tret de Raphinha que va refusar Mamardashvili. Però els valencianistes seguien bolcats en atac i Ter Stegen va salvar el seu equip traient una desviació enverinada de Cubarsí que anava dins de la seua pròpia porteria. Quan el temps es consumia, Hugo Duro va tornar a aparèixer en el minut 44 i aquesta vegada no va fallar. Diego López va centrar per al davanter madrileny, que va rematar de cap amb tot per avançar el València, un gol que va haver de ser validat pel VAR. Però l’1-0 va durar només sis minuts. Després que Yarek salvés sobre la línia un tret de Casadó, però també que Cubarsí evités el 2-0 gairebé sobre la línia de gol a tret d’Hugo dur, Lamine Yamal va assistir Lewandowski, que va posar l’empat en el 45+5 exhibint que no ha oblidat els seus dots de golejador d’àrea.Després del descans, el partit es va posar aviat de cara per al Barcelona. Mosquera va cometre penal sobre un ràpid Raphinha, que va estar hàbil, i allà estava una altra vegada l’experimentat davanter polonès. Lewandowski va remuntar el partit amb un penal fort i a l’escaire, imparable per a Mamardashvili, que va endevinar el costat (m. 49) però la seua estirada va ser inútil. El València no va poder aguantar el ritme i no arribava amb la mateixa claredat, mentre que el Barça estava molt còmode. Balde va marxar lesionat i va entrar Gerard Martín.Baraja va tractar de revifar l’atac amb Dani Gómez, Foulquier i els del planter David Otorbi i Martín Tejón, però no va aconseguir crear cap ocasió tan clara com les que va tenir a la primera meitat. Casadó en va fallar una per sentenciar el duel, que va acabar amb càntics de “Peter, ves-te’n ja”, amb referència al màxim accionista del club valencianista.

Primera àrbitra en el futbol professional

La col·legiada de Palència Marta Huerta de Aza farà avui història al convertir-se en la primera dona àrbitra a dirigir un partit del futbol professional a Espanya, en aquest cas el Burgos-Cartagena de Segona divisió. Marta Huerta de Aza, de 34 anys i que ha dirigit el Mundial i l’Eurocopa femenina, va ascendir al final de la passada temporada a Segona després d’arbitrar la Lliga F.

Gündogan ha demanat sortir en aquest mercat

Ilkay Gündogan vol posar punt i final a la seua etapa al Barça i ja hauria traslladat tant al cos tècnic com a l’àrea esportiva la seua voluntat de pactar una sortida abans que finalitzi l’actual mercat d’estiu. Per la seua part, Vitor Roque també està a prop de sortir. Reial Societat, Girona, Betis i Sporting portuguès el volen.

Ancelotti valora donar vacances en plena Lliga

Carlo Ancelotti va revelar ahir, la vigília que el Madrid s’estreni a Mallorca, que està “avaluant donar vacances individualitzades” als futbolistes davant del calendari tan carregat que té, amb 7 competicions. "Els jugadors necessiten descansar. Estem pensant, en alguns moments de la temporada, donar vacances individuals als jugadors. Pot ser que una setmana un jugador no jugui i se’n vagi de vacances, sobretot per als que juguen amb les seues seleccions, que són els més afectats”, va explicar.