Bagnaia ajusta el Mundial al màxim al guanyar l'esprint

Francesco Bagnaia (Ducati) es va emportar ahir el triomf en l’esprint race del GP d’Àustria, just davant d’un Jorge Martín (Ducati) penalitzat amb una long lap i que perd el liderat del Mundial, però amb els mateixos punts, mentre que Aleix Espargaró (Aprilia) va completar el podi. Bagnaia va tornar a fer gala del seu caràcter, davant d’un Martín que va cometre una passada de frenada evitable a la xicana. Un error que va aprofitar l’italià, líder encara que pel major nombre de victòries diumenge, ja que ambdós estan igualats a punts. Marc Márquez va perdre el segon lloc per una caiguda, que va aprofitar un consistent Aleix Espargaró. El duel entre els candidats al títol va tenir com a testimoni un Márquez que va poder seguir el ritme durant els quatre primers girs, però després va caure a més d’un segon. Semblava tenir assegurat el podi, ja que el lleidatà es va veure beneficiat per la long lap de Martín, que li va fer perdre un lloc i rodar tercer a 2.8 segons a 5 voltes del final. La situació va aplanar el camí de Bagnaia, conscient que Márquez no seria capaç de bregar per la victòria. A més, el pilot de Cervera va tenir una caiguda al revolt 3 que el va obligar a retirar-se. Martín, que va apretar Márquez fins que aquest va cometre l’error, va recuperar el segon lloc i va agafar una mica d’aire, ja sense la pressió de perdre massa punts amb Bagnaia i amb un matalàs suficient sobre Aleix Espargaró, que es va posar tercer. Abans, Jorge Martín va aconseguir el rècord del circuit i la pole, davant de Bagnaia i Marc Márquez. Àlex Márquez (Ducati), que va ser vintè en l’esprint race, surt avui des de l’onzena posició. L’italià Celestino Vietti (Kalex) va aconseguir la seua segona pole de la temporada en la categoria de Moto2, mentre que el brasiler Diogo Moreira (Kalex), resident a Alcarràs, sortirà des de l’últim lloc. Finalment, Iván Ortolá (KTM) va sumar la seua segona pole consecutiva en Moto3, al davant de l’australià Joel Kelso (KTM).

“Tenia les ganes i la força de mirar d’anar a buscar Bagnaia”

“Si m’estigués jugant el Mundial llavors sí que és dolorosa, però com no ho estic fent.. Ha estat una caiguda de la qual he entès el perquè. Ho he dit al parc tancat, que estem mig pas darrere de Martín i Bagnaia, i en cursa he intentat passar aquest mig pas. Com? Arriscant. He arriscat, i quan he llançat l’atac en aquestes últimes voltes per agafar Bagnaia, o almenys intentar-ho, és quan he caigut”m va declarar Marc. “Tenia les ganes i la força dee mirar d’anar a buscar Pecco. Evidentment, he arriscat massa i he caigut, ha sortit malament, però feia temps que no sentia aquest pessigolleig de provar-ho o no”, va insistir Márquez després de la caiguda, que el manté quart a la general del Mundial.