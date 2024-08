Dee Bost ja és nou jugador del Hiopos Lleida

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Força Lleida ha fet oficial aquest dissabte el fitxatge del jugador nord-americà Dee Bost per a la pròxima temporada. Com ja va publicar SEGRE, Dee Bost té també nacionalitat búlgara i, per tant, ocuparà plaça de jugador comunitari.

Bost arriba procedent del Galatasaray turc, equip on la temporada passada va fer una mitja de 12,6 punts, 4,4 rebots, 5,1 assistències i 14,7 de valoració. Si mirem la seva trajectòria esportiva, Dee Bost va jugar a la NCAA durant 4 temporades a les files del Mississippi State Bulldogs (2008-2012). L’any següent va jugar al Buducnost VOLI de la Lliga ABA. La 2013-2014 ho va fer a la segona divisió americana amb els Idaho Stampede, any que també va tenir presència a la lliga de Venezuela amb els Trotamundos de Carabobo. Del 2014 al 2019 va pasar per diferents equips (Enea Zastal Zielona Góra polac, AS Monaco francès, Zalgiris Kaunas lituà, Strasbourg fracès i el Khimki Moscow Region rus). De la 2018 a la 2021 va vestir, de nou, la samarreta de l’AS Monaco abans de recalar al Galatasaray de la 2021 a la 2023. Després de jugar cinc partits al Boulogne-Levallois de França, la 2023.-2024 Dee Bost completa temporada amb el Galatasaray i juga quatre partits amb el Indios de Mayaguez de Puerto Rico.

Dee Bost coincidirà novament al vestidor amb Corey Walden, doncs ja ho van fer l’any passat al Galatasaray.

Valoració del director esportiu, Joaquín Prado