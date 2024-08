L'Alcarràs guanya el Juneda i passa a semifinals

Publicat per Ramon Eres Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alcarràs es va convertir ahir en el primer equip a classificar-se per a les semifinals de la Copa Lleida, al superar per 3-1 el Juneda en un gran partit dels del Segrià. El Juneda va agafar les regnes del joc des del principi, imposant la seua superior categoria, ja que aquesta temporada jugarà a Primera Catalana, encara que sense crear excessiu perill davant de la porteria molt ben defensada per Hugo Migales. Però l’Alcarràs, que jugarà a Segona, va estar més encertat de cara a barraca a la primera meitat i a la segona va desplegar un gran joc que va desbordar els de les Garrigues i que els va conduir a un triomf clar.

Malgrat que el Juneda tenia el control del partit, el primer a marcar va ser l’Alcarràs, que es va avançar en el marcador amb un gol d’Abdoul (1-0, 18’). Va saber reaccionar l’equip visitant, que va aconseguir l’1-1 en el minut 23 gràcies a l’encert de Gerard. Quan semblava que el duel arribaria al descans amb les taules va arribar el 2-1, anotat en el minut 42 per Xavi Sánchez.

A la segona meitat, l’Alcarràs va demostrar que serà un dels aspirants a l’ascens i va jugar millor que el seu rival, controlant la pilota i creant perill davant de la meta visitant. El premi li va arribar amb un tercer gol, anotat per Markel, que va fer pujar el 3-1 en el marcador en el minut 67.

D’allà fins al final del matx, l’equip que entrena Ferran Siscart va mantenir el control del joc i va segellar la classificació per a les semifinals d’aquesta competició. Els altres tres partits de quarts de final es jugaran aquesta propera setmana. El divendres 23 jugaran Alguaire-Tàrrega; el dissabte 23 ho faran Alpicat i Balaguer, i el diumenge 24 s’enfrontaran Artesa de Segre-Borges.