Primer partit amistós de l'Alpicat, amb Espanya U19

L’Alpicat, després de l’històric ascens a l’OK Lliga aconseguit la passada campanya, obrirà la pretemporada enfrontant-se a la selecció d’Espanya U19 en el primer dels amistosos que ha programat l’equip per preparar-se de cara a la seua estrena a la màxima categoria de l’hoquei estatal. Serà el dia 28 d’aquest mes en un partit que es disputarà al CAR de Sant Cugat.

El tècnic de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, explicava que “la pretemporada la començarem de forma escalonada per motius logístics. Aquest dilluns vinent, el dimecres 21 i el divendres 23, farem sessions d’entrenament, però no seran a Alpicat i tampoc no disposarem de tots els jugadors. Oficialment, la començarem el dia 26, però tampoc serà al nostre pavelló, que està ocupat per actes de la festa major”, va afegir.Quant als partits amistosos, després de l’esmentat debut amb la selecció U19 d’Espanya, els dies 6, 7 i 8 de setembre l’Alpicat participarà en el Torneig de la Seu d’Urgell, que ja va guanyar l’any passat i on s’enfrontaran amb el Calafell d’OK Lliga, el Maçanet de Plata i un tercer rival per determinar.La següent cita serà a la Lliga Catalana. L’11 jugaran a Igualada i el 13 a casa davant del Reus. Pendents de si segueix endavant en el torneig o no, també ha concretat uns altres tres amistosos. El 19 a Sant Sadurní amb el Noia, el 21 a Alpicat davant del Coutras francès –que l’endemà juga amb el Llista a l’Onze de Setembre– i el 3 d’octubre a Cerdanyola.

Jordi Expósito, al Mundial amb la selecció femenina

L’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, forma part de l’staff tècnic de la selecció femenina d’hoquei, en la qual hi ha la lleidatana del Vila-sana Victòria Porta, preparant el Mundial que es disputarà a Itàlia del 16 al 21 de setembre. La selecció s’entrena des de dilluns passat a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat.Sito exerceix de segon entrenador del seleccionador, Sergi Macià. L’objectiu és aconseguir el títol en els World Skate Games, que se celebren a la ciutat italiana de Novara.La selecció espanyola ha quedat enquadrada al Grup B, amb Xile, Itàlia i la Gran Bretanya. En el Grup A competeixen França, Portugal, Colòmbia i Argentina, que defensa el títol de campiona del món i que té a les seues files les quatre argentines del Vila-sana, Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini i Gimena Gómez. La selecció espanyola s’estrenarà el 19 de setembre davant de Xile, en un partit que es jugarà a les 15.00. El 17 jugaran contra Gran Bretanya i el 18, davant d’Itàlia.