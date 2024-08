Un campió d'Europa lleidatà

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El piragüisme lleidatà ha tornat a pujar dalt de tot d’un podi internacional gràcies al títol de campió d’Europa sub-23 aconseguit ahir a Cracòvia per Miquel Farran, natural de la Guàrdia Lada, a la Segarra. El palista del Nàutic Mig Segre de Ponts, de 19 anys, es va penjar la medalla d’or en la disciplina de caiac cros, que ha estat olímpica per primera vegada en els passats JJOO de París, i s’uneix així al seu company a la selecció espanyola, el pallarès Faust Clotet, que fa poc més d’un mes es va alçar també amb el títol de campió d’aquesta disciplina, en el seu cas del Mundial júnior.

Miquel Farran, que no havia tingut gaire sort dissabte a la final de K1, on es va saltar una porta que el va allunyar de la lluita per les medalles al ser penalitzat amb 50 segons, es va rescabalar ahir com els campions, conquerint la seua primera medalla internacional. El de la Guàrdia Lada, que compleix la tercera temporada a l’equip estatal, la primera en sub-23, va superar la ronda de quarts de final de caiac cros amb el segon lloc de la seua sèrie, va guanyar després la seua semifinal i en la lluita per les medalles no va tenir rival. Després del salt des de la plataforma, el palista del Nàutic es va situar primer i al superar el primer escull del recorregut va agafar una renda prou gran per arribar a meta en solitari com a campió d’Europa.“Quan he superat la semifinal no m’ho creia, perquè només havia de superar un rival per fer medalla. I quan he guanyat la final ha estat increïble. Encara no ho he assimilat del tot”, va assenyalar poc després de recollir la medalla d’or al podi.Farran va reconèixer que “no m’esperava la medalla. Sabíem que anàvem bé en aquesta disciplina, però tant com per pujar al podi no perquè el nivell de sub-23 és molt alt”, va apuntar el lleidatà, que va qualificar de gran resultat el lloc de finalista de dissabte. “Per a mi arribar a la final era el màxim”, va assenyalar.D’altra banda, al matí es van disputar les semifinals i finals de la modalitat de canoa amb participació de tres lleidatans en la categoria júnior, si bé només un, Azuka Mbelu, va aconseguir passar el tall i accedir a la lluita pels metalls. El palista del Cadí Canoe Kayak es va posar a la final al ser novè en semis, amb un registre de 99,85 i després de patir dos segons de penalització. Van quedar fora els seus companys de club Jan Vicente, que va ser dissetè (passaven els dotze millors temps) amb 106.87, i Anna Simona, que va acabar quinzena amb un crono de 133.53. A la final, Mbelu va ser sancionat amb sis segons que el van relegar al vuitè lloc.